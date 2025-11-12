黃明志捲護理女神命案！大馬警完成調查「靜候檢方指示」 關鍵決定明天揭曉
馬來西亞歌手黃明志捲入「護理系女神」謝侑芯命案後，案情發展再度引發關注。馬國警方已於11月12日證實，相關調查工作已全數完成，並正式將報告呈交副檢察司審閱，靜候檢方的最新指示，以決定是否對黃明志提起訴訟。
據《中國報》報導，金馬警區主任沙扎里助理總監受訪時表示，警方已依程序完成整份調查報告，目前正等候副檢察司的進一步裁示，包括是否提控及依據哪一條法條起訴。黃明志於11月4日主動向警方投案後，被扣押6天並於10日再度延扣3天，預計13日屆滿。警方強調，是否提控及罪名內容，需待檢察署下達正式指示後才能確認。
另一方面，謝侑芯的遺體仍暫未能由家屬領回。警方指出，相關行政與法律程序尚在進行中，領屍時間尚待確定。值得注意的是，警方日前發現有不明人士假冒死者家屬，企圖冒領遺體並探詢領屍流程，最終因無法提供授權文件且說詞矛盾，被警方識破驅離。吉隆坡總警長法迪爾警告，未經正式授權擅自辦理遺體領取手續，可能涉及法律責任。
回顧案情，31歲的謝侑芯10月22日被發現猝逝於吉隆坡悅榕莊酒店客房內，當時與黃明志同房。警方事後檢驗黃明志尿液，發現安非他命、K他命、大麻及冰毒反應均呈陽性，他因此被依《持有毒品罪》與《濫用毒品罪》起訴，並以8千令吉（約新台幣6萬元）保釋在外，案件將於12月18日開庭。黃明志透過律師堅稱清白，否認所有指控。
警方曾指出，黃明志與謝侑芯「關係親密」，兩人曾在國外同行並共同入住飯店。若最終遭以謀殺罪起訴並定罪，恐面臨死刑，或監禁30至40年及鞭刑至少12下。隨著調查階段告一段落，最關鍵的是否提控決定，預計將於明天（13日）揭曉。警方呼籲社會各界尊重司法程序，避免散播未經證實的消息。
★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。
★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
