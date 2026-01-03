黃明志捲護理女神命案2個月！大動作無預警復工 贊助商全撤資

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

經歷捲入護理女神謝侑芯的命案、長達兩個月的輿論風波，黃明志於社群平台投下震撼彈，無預警宣佈正式復工，2026一開年就按照以往慣例，推出全新賀歲單曲〈馬來西亞的新年〉。

黃明志的新歌〈馬來西亞的新年〉試圖將大馬多元文化縮影於音符中。他透露，這首歌的製作難度堪稱「魔王級」，由於曲中包含9種語言，即便他本人已精通5至6種，其餘部分仍需「三顧茅廬」誠邀各界語言專家協助填詞，並說服6大籍貫代表性的歌手參與合唱。

黃明志表示，「這不只是一首年歌，這是一次文化創新的壯舉。」雖然過程艱辛，但他對農曆新年文化傳承的堅持不曾動搖，希望透過這部作品，展現大馬獨有的文化厚度。談及這首歌的誕生，黃明志坦言過程「一波三折」。該曲早在風波發生前就已錄製完成，卻因捲入案件導致所有計畫被迫全面停擺，原有的贊助商更因擔憂爭議紛紛撤資。所幸在復工之際，能夠獲得來自台灣、馬來西亞及新加坡的新贊助商逆風支持，才讓這支製作費驚人的MV順利拍攝完成。面對動盪後的復工，黃明志強調，雖然自己的言論偶爾難以被外界理解，但他深信：「音樂是可以突破語言和立場的。」

黃明志推出賀歲新歌〈馬來西亞的新年〉。（圖／亞洲通文創提供）

