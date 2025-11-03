黃明志捲護理女神猝逝案！嗑藥後「心臟驟停」很常見 高大成質疑：有蹊蹺

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

台灣網紅「護理系女神」謝侑芯驚傳在馬來西亞飯店猝逝，案發當晚與她在一起的歌手黃明志，初步尿檢被檢驗出對4種毒品呈陽性反應。對此，法醫高大成分析，謝女才31歲，過去沒有特殊病史卻突然猝逝，讓他覺得非常詭異，認為「有蹊蹺」。

台灣網紅「護理系女神」謝侑芯（右）驚傳在馬來西亞飯店猝逝，案發當晚與她在一起的歌手黃明志（左），初步尿檢被檢驗出對

4種毒品呈陽性反應（圖／翻攝自Instagram）

謝侑芯的經紀人昨（2）日發文表示，案發後立即聯繫大馬警方，想釐清謝侑芯猝逝真相，被告知是謝侑芯是「心臟驟停」，但大馬警方後續指出，在案發現場搜獲9顆可疑藍色藥錠，初判為搖頭丸「愛他死」（Estacy），而黃明志的尿檢結果也對安非他命、甲基安非他命、K他命及四氫大麻酚等4項毒品成分呈陽性反應。另有消息聲稱，警方懷疑謝女生前曾吸毒，且可能與黃明志發生性行為等。

至於「心臟病發」是否可能和與毒品有關，高大成表示，藥物引發的心律不整是年輕女性突然死亡的常見原因之一。當毒品進入人體，心跳會急遽加快造成心室顫動，最終導致心臟驟停。若是長期吸毒者，其血管易發炎、變脆，甚至爆裂，如果注射毒品，可能引發血管栓塞與腦中風。高大成指出，這些機轉在法醫學上都相當常見，尤其是混合使用多種藥物後，更容易出現致命併發症。

對於黃明志的毒品反應檢驗報告先出爐，高大成認為馬來西亞檢警查案順序很詭異，因為通常都是「先知道死者吃了什麼，再去驗和她在一起的人」。高大成懷疑，部份國家驗屍報告有被人為操作的可能，有時會因賄賂或名人身分而出現外部壓力干擾。他以李小龍與鄧麗君舉例，上述兩者的死因也都曾被懷疑涉及藥物因素，但最終因政治與社會壓力無法完全釐清。

高大成指出，大馬檢方稱謝侑芯遺體曾遭移動，但黃明志否認，是否能從跡證判斷仍待鑑驗。一般而言，「屍斑位置」可揭示是否死後被搬動，例如人若仰躺死亡，屍斑會集中於背部，若後來死者變成趴地而屍斑仍在背側，便可推斷屍體曾被移動。但若死亡後立即被抱起移位，則較難辨識。不過，若以拖行方式搬運，地面拖痕或皮膚摩擦傷都可能成為關鍵線索。

◎《FTNN新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

