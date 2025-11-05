黃明志捲護理系女神命案…「15年正牌女友」不離不棄陪投案

娛樂中心／綜合報導

馬來西亞創作歌手黃明志捲入（42歲）網紅「護理系女神」謝侑芯（31歲）身亡案，於昨（5）日凌晨赴警局投案。據了解，當時有3男2女陪他前往，而其中一名女子就是黃明志交往15年的正牌女友Sarah。

根據《中國報》報導，黃明志於5日凌晨1時許，在連同律師在內的3男2女陪同下，分乘3輛車前往金馬警區總部；從媒體拍到的畫面顯示，可見黃明志穿著輕便短衣、短褲，頭戴毛帽、墨鏡抵達警局，但在下車、步入警局前，他第一件事情在門口自拍，口罩還拉到下巴處，才於1時08分在警方的帶領下與律師及1男、1女進入警局，而另外2人則先行離開。

據了解，跟著黃明志一起進警局的女子就是和其相戀15年的造型師女友Sarah。事實上，黃明志過去曾對外公開過Sarah的存在，也曾在接受《自由時報》訪問時，分享和女友結緣過程，「我拍電影向政府申請輔助金，一年都申請不到 ，覺得政府不公平，看種族給補助，電影圈拔刀相助，她在某個組織做造型化妝，寄信來說：『我可以免費做造型化妝。』就一起拍首部電影，我覺得她願意幫沒有錢的電影，滿公益的。」

黃明志也透露，自己曾幾次進出監獄，但女友Sarah依舊不離不棄在外面等他，讓他非常感動，更曾寫一首歌曲向對方告白，感謝Sarah一直都在背後，默默守護著她，陪伴他走過每個低潮的人生關卡。

如今，黃明志不僅涉入案毒品及謝侑芯命案疑雲，之後還有一堆網紅跳出來爆料，稱黃明志和許多女性關係不單純，但Sarah仍願意陪同對方前往警局。

此外，雖然黃明志昨離開警局時，律師低調表示，「黄明志本人目前很安全。」但後續仍要看黃明志是否能證明自己的清白，而粉絲們也希望黃明志這次別再讓女友傷心了。

▲無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

