黃明志捲護理系女神猝逝事件 遭爆涉毒經紀人回應了
「護理系女神」謝侑芯日前在馬來西亞猝逝，享年31歲，死因傳為「心藏病發」，不過今（2日）有大馬媒體報導，稱謝侑芯生前與黃明志共處一室，並稱黃明志疑似吸毒遭逮，對此黃明志發文否認，他的經紀人也做出回應。
黃明志經紀人表示：「目前已進入司法調查階段，尚未獲得任何警方的最終報告，黃明志本人已全力配合司法調查，在此懇請各界靜待報告結果。」至於外界關注的謝侑芯事件，經紀人深感痛心與遺憾。
稍早黃明志也發文表示：「我沒有吸毒，也沒有攜帶毒品，頂多最近喝酒比較多。相信的就相信，不相信的就不相信，反正等警方的報告出來就水落石出了，應該還需要兩三個月。之前沒有回應，是因為案件還在調查，我們不可以透露案情。」
黃明志更說自己收到黑函勒索，並稱當時救護車遲到將近一個小時，無奈說：「我真的不知道999這個號碼是拿來做什麼用的，打去問還會被罵。」
《CTWANT》提醒您：拒絕毒品 珍惜生命
◎喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。
