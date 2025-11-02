黃明志捲「謝侑芯命案」駁斥吸毒 大馬警方打臉：尿檢驗出4毒品陽性反應

黃明志捲「謝侑芯命案」駁斥吸毒。（翻攝自黃明志臉書）

31歲「護理系女神」網紅謝侑芯近日爆出在馬來西亞猝逝，外傳可能跟藥物濫用有關，沒想到今（2）日爆出創作歌手黃明志當時在房間內，且還被搜出疑似毒品的9顆藍色藥丸，當場被逮捕，現有最新消息，黃明志經過尿液檢查，對4種毒品成分呈陽性反應。

謝侑芯近期傳出在大馬猝逝，好友兼經紀人Chris在社群媒體上透露，「這場突如其來的健康意外」，但此番言論遭到許多人質疑，甚至有人猜測跟藥物濫用有關，後來Chris駁斥，並提到當地醫院透露為「心臟病發作」。

沒想到今日卻爆出，謝侑芯在高級飯店內的浴缸昏迷，當時黃明志也在場，且警方到場之後，竟從他身上搜出9顆疑似毒品的藍色藥丸，當場被警方逮捕，黃明志雖疑似持有毒品，但他堅持不認罪，目前已暫時獲得交保。

金馬警區主任沙扎里助理總監還證實，黃明志捲入該案件，不過女死者的死因仍不清楚，還須等待化驗局進一步檢驗。另外，沙扎里還稱，黃明志的初步尿液檢查結果顯示其尿液檢查對安非他命、甲基安非他命、K他命及四氫大麻酚4種毒品成分呈陽性反應。

另外還有消息指出，警方懷疑女死者生前曾吸毒，曾與黃明志發生性行為，因此推斷死者可能是死在床上後，被移動到浴室內。

對此，黃明志則說，自己沒有吸毒，也沒有攜帶毒品，頂多最近酒喝比較多，相信的就相信，不相信的就不相信，反正等警方的報告就水落石出了，應該還需要2、3個月。

黃明志也說，之前沒有回應，是因為案件還在調查，所以不可以透露案情，黃明志還稱，這幾天被黑函勒索，「如果你想繼續玩，我們隨時奉陪到底」。

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

