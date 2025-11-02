黃明志捲「護理女神之死」！網友反揪「1疑點」好奇這事

娛樂中心／于士宸報導

擁有甜美外型與亮眼身材、IG粉絲逾50萬的網紅謝侑芯，因曾任護理師而被封為「護理系女神」。未料，日前傳出她在國外因突發健康狀況離世，消息震驚各界。據悉，事發時她身處高檔飯店，馬來西亞歌手黃明志也同房，警方於現場查獲疑似毒品，黃明志因涉嫌持有遭逮捕，後以保釋金獲釋。稍早黃明志親自在臉書回應，強調「沒有吸毒」，並對謝侑芯之死深感遺憾。貼文一出，網友反對現場「1細節」感到好奇，並湧入留言區追問真相。

廣告 廣告





黃明志捲「護理女神之死」聲明曝光！網友反揪「1疑點」好奇這事留言灌爆了

謝侑芯在大馬猝死當下，黃明志也在場且持毒被逮。（圖／翻攝黃明志臉書、謝侑芯IG）





根據馬來西亞《中國報》報導，大馬警方於上個月22日下午接獲通報，一名謝姓女子在高級酒店房內失去意識。警方趕抵現場後，發現謝侑芯已無生命跡象，現場還有42歲的黃明志。據了解，黃明志供稱，事發前謝侑芯進入浴室洗澡，但隨後浴室異常安靜，只傳出水聲，他入內查看後發現對方昏迷在浴缸中。黃明志立即替她施以CPR（心肺復甦術），但謝侑芯仍呼吸困難。警方後續在黃明志身上查獲9顆疑似毒品的藍色藥丸，當場將他逮捕。兩天後，黃明志依《1952年危險毒品法令》擁毒及濫用毒品罪名遭起訴，他對指控否認有罪，隨後繳交保釋金獲准保釋外出。





黃明志捲「護理女神之死」聲明曝光！網友反揪「1疑點」好奇這事留言灌爆了

黃明志臉書聲明遭網灌爆。（圖／翻攝黃明志臉書）





稍早，黃明志也在臉書發聲，強調自己「沒有吸毒，也沒有攜帶毒品，頂多最近喝酒比較多」，並表示「相信的就相信，不相信的就不相信」。不過，網友隨即揪出一項疑點，好奇他與謝侑芯在房內的情況，留言區瞬間遭灌爆：「我比較好奇的是，你跟護理師在房間搞什麼而已」、「孤男寡女在同間房間裡做什麼？一起寫歌嗎」。不過，也有網友表示，「大家都是成年人了，除了吸毒需負上刑事責任，人家要在房間裡幹啥，玩的多花是他們的私事」，希望大家不要模糊焦點。



《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：黃明志捲「護理女神之死」聲明曝光！網友反揪「1疑點」好奇這事留言灌爆了

更多民視新聞報導

31歲「護理女神」驚傳病逝！昔「中路全空」辣照曝光

「護理女神」突發性健康因素猝逝 黃明志在場涉毒被捕

「護理女神」酒店慘死！黃明志遭爆「同房」231字全說了

