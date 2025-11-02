黃明志捲「護理女神」之死！雪碧發聲「2人關係」全說了

娛樂中心／于士宸報導

擁有甜美外型與傲人上圍、IG粉絲超過50萬的網紅謝侑芯，因曾任護理師而被封為「護理系女神」。近日卻驚傳在國外因突發健康意外離世，好友、網紅雪碧也在臉書發文悼念。最新消息指出，謝侑芯事發時身處高檔飯店房間，馬來西亞歌手黃明志也在場，並被當地警方查獲涉嫌非法持毒，隨後以保釋金獲准外出。對此，雪碧接受訪問並二度發聲了。





「護理女神」謝侑芯酒店慘死！黃明志「同房遭逮」雪碧再發聲2人關係全說了

謝侑芯在大馬猝死當下，黃明志也在場且持毒被逮。（圖／翻攝黃明志臉書、謝侑芯IG）

根據馬來西亞《中國報》報導，大馬警方於上個月22日下午接獲通報，一名謝姓女子在高級酒店房內失去意識。警方趕抵現場後，發現謝侑芯已無生命跡象，現場還有42歲的黃明志。據了解，黃明志供稱，事發前謝侑芯進入浴室洗澡，但隨後浴室異常安靜，只傳出水聲，他入內查看後發現對方昏迷在浴缸中。黃明志立即替她施以CPR（心肺復甦術），但謝侑芯仍呼吸困難。警方後續在黃明志身上查獲9顆疑似毒品的藍色藥丸，當場將他逮捕。兩天後，黃明志依《1952年危險毒品法令》擁毒及濫用毒品罪名遭起訴，他對指控否認有罪，隨後繳交保釋金獲准保釋外出。





「護理女神」謝侑芯酒店慘死！黃明志「同房遭逮」雪碧再發聲2人關係全說了

雪碧（左）今日受訪，表示「不清楚她（謝侑芯）（右）跟黃明志的關係」。（圖／翻攝自雪碧、謝侑芯IG ）





上個月31日，雪碧在臉書發文證實謝侑芯死訊，稱「本來等對方回國後，想一起做好多事」，表示與謝侑芯斷聯後，「心就很亂」，淚喊：「31歲而已，這樣美好的年紀，為什麼上天總是不眷顧好人，這件事讓我悲痛欲絕！」。然而，根據《三立新聞網》報導，今日雪碧接受採訪表示，「身為朋友，這次出國我完全不知道，也不清楚她跟黃明志的關係，問過家屬他們也不清楚到底是什麼狀況，一切等調查出來為主！很多酸民都說什麼我派她去，我連她出國什麼時候我都不知道，跟黃明志的事情我真的有很驚訝…」。













