黃明志捲「護理女神」命案！好友雪碧發聲揭「2人關係」

台灣網紅「護理系女神」謝侑芯上月30日在馬來西亞拍攝期間驚傳猝逝，倒臥飯店浴缸身亡，享年31歲。事件引發外界質疑死因不單純，馬國媒體最新報導指出，現場發現疑似毒品與壯陽藥，馬來西亞歌手黃明志也在場，遭警方帶回驗尿。

謝侑芯。（圖／IG@irisirisss900）

據《三立新聞網》報導，謝侑芯好友雪碧（方祺媛）今表示，並不清楚謝侑芯出國行程，也不清楚她跟黃明志的關係，強調一切仍待警方調查。她先前在社群發文悼念好友，感嘆31歲正值美好年華，無法接受好友驟逝，令粉絲相當心痛。

謝侑芯的經紀人Chris則澄清網路謠言，指「雲頂嗑藥」與「伴遊說」皆屬不實，雪碧未參與任何不當活動，並透露家屬已委託律師追究散布謠言者責任。Chris表示，雪碧是在看到公告後主動關心情況才發文，並非事件相關人。

根據《光明日報》報導，警方懷疑謝侑芯生前可能曾吸毒並與人發生性行為，死後疑被移動遺體。黃明志雖否認吸毒，但初步驗尿結果對安非他命、甲基安非他命、K他命及四氫大麻酚呈陽性反應。案件目前進入司法調查，最終化驗與鑑識結果尚待公布。

《中天關心您｜少一份毒品、多一份健康！珍惜生命請遠離毒品》

