黃明志捲「護理女神」謀殺案！媒體人揪「這1物」是關鍵

綜合馬來西亞多家媒體報導，被封為「護理系女神」的網紅謝侑芯，上月22日驚傳在馬來西亞高檔飯店猝逝，初步研判與突發健康狀況有關。未料，警方後續調查卻發現歌手黃明志與她同房，並在現場查獲9顆搖頭丸「愛他死」，同時驗尿結果呈現4種毒品陽性反應。不僅如此，黃明志第一時間在臉書發文澄清，強調「沒有吸毒，也沒有攜帶毒品」，隨後馬上遭警方打臉。媒體人羅友志今在臉書發文，表示大部分被抓到吸毒者都會說出「第一次」、「被引誘」等脫罪之詞；然而警方以多年經驗向外界表示：「沒用的，毛髮就像年輪，一天長一點點，這些化學成分也會跟著堆疊在毛髮上，是不是第一次，驗出來一看就知道！」，羅友志指出，若謝侑芯的毛髮僅有底部有反應，就能佐證閨蜜說的「她從不吸毒」。