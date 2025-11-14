黃明志提謝侑芯喊：職業不分貴賤 閨密不忍回嗆了

娛樂中心／楊佩怡報導

馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯命案，被大馬警方依謀殺罪二度延扣，但警方暫無證據顯示黃明志涉及此案，因此在警方擔保下獲釋，獲得短暫自由，直至謝侑芯的屍檢報告出爐。重獲自由的黃明志今（14）日在臉書發文除了描述被延扣的這9天，接受調查的經過，更希望外界不要批評謝侑芯，直言「職業是不分貴賤的」，此話立刻引發熱議。對此，謝侑芯的閨密發文怒嗆黃明志：「好好說話很難嗎？」。





黃明志獲釋籲別罵謝侑芯！直喊「職業不分貴賤」…閨密怒了：能不能好好說話

黃明志在文末提到謝侑芯，並呼籲網友「職業不分貴賤」，勿再批評對方，此話引起網友撻伐。（圖／翻攝黃明志臉書）

廣告 廣告

黃明志獲釋後，在社群上首發聲，他表示「經歷9天的拘留，我終於出來了。 這是我經歷過時間最長的一次Lokap，加上事發的第一和第二天，我一共面對了6組警察的拘留調查。每天超過8個小時，最長的一次是15個小時」，他還透露被調查的過程中，警方用了不同的方式反覆幫他錄口供，也使用各種科技手段做了詳盡的調查和資料整理，讓他直呼「非常專業」。

此外，他還提到命案現場，他表示那是他第一次看著一個人在自己面前離世，「我很難過、很無助，也很震驚，我已經盡全力搶救了，但卻無力回天」，更坦言當下的畫面，將永遠停留在他的腦海中。最後，他呼籲外界停止對往生者的網路霸凌，強調「職業不分貴賤」，希望外界給亡者更多尊重，不要再進行無謂的攻擊。

黃明志獲釋籲別罵謝侑芯！直喊「職業不分貴賤」…閨密怒了：能不能好好說話

謝侑芯閨密謝薇安（上圖）曬出私訊對話，痛批黃明志「能不能好好說話」。（圖／翻攝自謝薇安IG、Telegram）

然而貼文發布後過半小時，他卻將文章進行編輯，把最後一句改成「最後，希望大家不要戴著有色眼鏡看待別人的職業，拍OF（成人內容平台）不代表她就是不正經的人，請不要再網暴往生者了」。貼文曝光後，立刻讓謝侑芯閨密謝薇安看傻眼，她在社群Telegram上發文曬出回應黃明志限動的截圖，謝薇安私訊痛批：「我覺得你最後一句話更容易讓路人甲乙丙丁誤解侑芯，也會越描越黑..能不能請你好好說話」。而她更在文中開嗆「不是我真的會吐血..你的經紀人..沒先看過你要發什麼文嗎？好好說話很難？？啊你現在有追蹤我的帳號，你是可以看得到我回應你的吧！？我前面說的你看不懂嗎⋯⋯？」。



《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：黃明志獲釋籲別罵謝侑芯！直喊「職業不分貴賤」…閨密怒了：能不能好好說話

更多民視新聞報導

蔡瑞雪浴室辣舞15秒！「巨雪球險掉出」晃片超震撼

韓女團在台簽售會延期！疑因撞「中共公祭日」台粉怒了

吳亦凡爆疑「關小黑屋」絕食身亡！入獄4年遭傳5死訊

