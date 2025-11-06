黃明志揪友人極樂泰國行內幕曝光！「最愛去第三性風俗業消費」 整團全發毒誓封口

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

大馬歌手黃明志在捲入網紅「護理女神」謝侑芯的謀殺案中，還扯出使用毒品與私生活，雖然黃明志有穩定交往15年的化妝師女友，但其實身邊的人都知情，黃明志玩的花，小模、網紅外，他還喜歡去泰國消費第三性風俗業。

黃明志遭爆喜歡去泰國消費第三性風俗業。（圖／亞洲通文創提供）

據《鏡週刊》報導，黃明志的極樂生活曝光，他不顧身旁有著穩交多年且要論及婚嫁的女友，依舊大膽的與許多美女玩樂，至於正宮女友是否知曉一切，知情人士僅表示，女方很低調、神祕很照顧黃明志，極有可能是睜一隻眼閉一隻眼。

知情人士提到，黃明志的生活複雜，不是一般人能接觸的，久了大家會遠離他。而且黃明志還曾經揪了許多朋友，一起到泰國極樂行，就是去當地知名的第三性風俗業消費，曾經參與泰國暗黑極樂行的友人表示，全體參與者都發了毒誓，不讓事情講出去，更讓人好奇這一行程到底是做了什麼事。

黃明志捲入護理女神的命案中。（圖／翻攝黃明志IG、謝侑芯IG）

