黃明志揪友人極樂泰國行內幕曝光！「最愛去第三性風俗業消費」 整團全發毒誓封口
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導
大馬歌手黃明志在捲入網紅「護理女神」謝侑芯的謀殺案中，還扯出使用毒品與私生活，雖然黃明志有穩定交往15年的化妝師女友，但其實身邊的人都知情，黃明志玩的花，小模、網紅外，他還喜歡去泰國消費第三性風俗業。
據《鏡週刊》報導，黃明志的極樂生活曝光，他不顧身旁有著穩交多年且要論及婚嫁的女友，依舊大膽的與許多美女玩樂，至於正宮女友是否知曉一切，知情人士僅表示，女方很低調、神祕很照顧黃明志，極有可能是睜一隻眼閉一隻眼。
知情人士提到，黃明志的生活複雜，不是一般人能接觸的，久了大家會遠離他。而且黃明志還曾經揪了許多朋友，一起到泰國極樂行，就是去當地知名的第三性風俗業消費，曾經參與泰國暗黑極樂行的友人表示，全體參與者都發了毒誓，不讓事情講出去，更讓人好奇這一行程到底是做了什麼事。
更多FTNN新聞網報導
快訊／黃明志遭扣押！大馬警方「申請延扣」 他神隱2天才赴警局自首
警局前先自拍發文挨轟！黃明志躲2天投案稱「不會逃」 網抓疑點：超反常
捲謝侑芯命案！黃明志遲未到案遭通緝 經紀人急喊「太弔詭」：聯繫不上藝人
其他人也在看
黃明志捲護理系女神命案…「15年正牌女友」不離不棄陪投案
馬來西亞創作歌手黃明志捲入（42歲）網紅「護理系女神」謝侑芯（31歲）身亡案，於昨（5）日凌晨赴警局投案。據了解，當時有3男2女陪他前往，而其中一名女子就是黃明志交往15年的正牌女友Sarah。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
網紅稱手握「粿粿王子大尺度照」！驚天大瓜公開 網朝聖全看傻一面倒
范姜彥豐指控粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，並坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求。網紅「玉米泉哥」在社群平台爆料4件事，包括「粿粿0嫁妝」、「18萬投資飲料店」、「婚後靠CP曝光才開始賺」及「握有粿粿及王子大尺度照片」，不過5日晚間公開的爆料內容，不少網友直言「我到底看了什麼」。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
謝侑芯飛大馬找黃明志！雪碧PO生前最後對話：起雞皮疙瘩
娛樂中心／周希雯報導「護理系女神」31歲台灣網紅謝侑芯到馬來西亞工作，失聯多日後驚傳在吉隆坡高檔酒店猝死，後續還牽扯出大馬歌手黃明志也涉案，不僅同在現場還疑似持毒，當地警方隨即發布通緝、轉為「謀殺罪」調查，黃明志神隱數小時後今日凌晨現身警局投案。對此，與謝侑芯交情甚好的網紅雪碧（方祺媛），先前一直被質疑是派謝去伴遊才導致出事，昨晚（4）再度拍片強調，與黃明志只是普通朋友，同時曝光謝侑芯生前最後對話，驚呼「我雞皮疙瘩起來了！」民視 ・ 19 小時前
黃明志終於投案！雪碧曝謝侑芯生前最後對話：讓我起雞皮疙瘩
台灣網紅謝侑芯在馬來西亞猝死，歌手黃明志捲入命案遭通緝，失聯2天後今天（11/5）凌晨現身警局投案。謝侑芯的閨蜜「雪碧」日前被網友質疑介紹謝侑芯去大馬，她po出與謝侑芯生前最後的對話，證明自己不知情。太報 ・ 1 天前
網紅稱手握「粿粿、王子猛料」炸裂大瓜公開了！網傻：我看了什麼
娛樂中心／綜合報導范姜彥豐與妻子粿粿的婚變風波持續延燒，IG網紅「玉米泉哥」今（5日）晚間照預告在10點5分拋出「粿粿相關爆料」。他事前甚至罕見貼出不自殺聲明，引發網友狂刷關注。稍早「玉米泉哥」曝光爆料內容，卻讓不少人看傻直呼「我到底看了什麼」。民視 ・ 10 小時前
王子二次聲明有貓膩！網見這句驚呼是真愛 曝一招可挽回形象
男星范姜彥豐上月29日在社群上毀滅式爆料，控訴妻子粿粿婚內出軌，對象還是自己的知心好友「王子」邱勝翊，引發軒然大波。對此王子二度發聲明表示錯就是錯，沒有任何理由跟藉⼝，也提到有跟范姜彥豐談賠償一事，希望可以分期，卻遭到拒絕。對此網友驚呼看到這句話，證明王子對粿粿是真愛，曝一招或許可挽回形象。中時新聞網 ・ 8 小時前
蔡依林機場耍美挺出「膨脹小籠包」！45歲狀態網嚇愣：誰能想到
娛樂中心／綜合報導台灣流行天后蔡依林近期才推出睽違已久新專輯《Pleasure》，宣傳行程滿檔、期間更有廠商邀約出席活動，日前飛往上海參加珠寶品牌公開活動，穿戴奢華靈蛇造型珠寶美暈全場，隨後搭機返回台灣的蔡依林，就被粉絲捕捉「全身包緊緊」搭機的超怕冷身影，天后私下氣場隱藏的狀態引發網路熱烈討論。民視 ・ 14 小時前
醫界王陽明三婚也撐不住？Alice刪光合照 社群徹底斷聯醫美圈傳「又離了」
據《鏡週刊》報導，有讀者爆料Alice自今年以來頻繁出國旅遊，造訪美國、沖繩、峇里島與上海等地，發文時更不乏「從今天開始的每一天都只會越來越好」、「向前走就會看到光」等字句，語氣間透露出獨自面對人生新篇章的氛圍。另外，自去年4月起，賴弘國的IG再無Alice身影。兩人...CTWANT ・ 1 天前
劉詩詩也難逃崩潰育兒生活！6歲兒「餐廳狂奔鑽桌底」 媽媽在後追到跌倒
古裝女神劉詩詩近日帶6歲兒子「步步」外出用餐，活潑的母子互動畫面意外曝光。當天步步在餐廳和停車場間不停奔跑、鑽進桌底玩躲貓貓，精力十足；劉詩詩則身穿牛仔外套、戴著口罩，打扮樸素毫無明星架子，全程緊跟在兒子身後，甚至在追趕時一度踉蹌跌倒，仍笑著繼續哄娃。直到她遞上霜淇淋，小男孩才安靜下來坐好，母子畫面溫馨可愛。姊妹淘 ・ 17 小時前
婚變疑早洩端倪！范姜彥豐遭粿粿「公開看扁」 挨酸：你不行啦
范姜彥豐日前怒控妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），除了粿王昔日曖昧互動遭挖，范姜彥豐與粿粿此前上節目的片段也全被翻出。其中，范姜彥豐曾控訴，粿粿不僅不會看臉色，還會跟著朋友一起「看扁」他，讓他心裡很不是滋味。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
護理師曝王子陪粿粿看診內幕！傻眼喊：我們不是出氣筒，性別趴洩端倪
近日一名護理師也在Threads上發文，曾遇到王子陪同粿粿看診，更曝光對兩人的印象直呼傻眼。造咖 ・ 2 天前
謝侑芯亡！謝薇安最後聲明曝 控黃明志「滅證陰謀」：做垃圾事花錢掩蓋
台灣網紅謝侑芯猝死，馬來西亞籍歌手黃明志捲入命案，大馬警方4日通緝命案中的關鍵人物黃明志。黃明志今（5）日凌晨現身警局投案。謝侑芯摯友閨密、「最強奶媽」謝薇安飛往當地，想在第一現場了解狀況，並發文表明是最後一次發聲，「知道對方想做一些垃圾事情，花錢掩蓋。」三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
怒嗆范姜彥豐「吃軟飯裝大男人」！粿粿哥身分被起底竟是「男團成員」
[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導藝人范姜彥豐日前控訴老婆粿粿和王子邱勝翊婚內出軌，且手中握有明確證據，而粿粿則用17分鐘長片回應，反咬男方要求1200萬元...FTNN新聞網 ・ 1 天前
王子二度道歉！ 葛斯齊撂話：知錯就別再掩護另一對！
藝人「王子」邱勝翊和前中信兄弟啦啦隊女孩粿粿爆出婚內出軌風波，昨(4)日晚間王子再度道歉，表示從⼀開始到現在都是真心面對，也親自向范姜當面鞠躬道歉，並多次商討賠償金額，之後也會與粿粿共同誠實面對。對此...華視 ・ 22 小時前
被說「軟飯男」詆毀！凱渥員工替范姜彥豐爆內幕：粿粿這樣太沒水準
（娛樂中心／綜合報導）粿粿日前拍片自稱「一直都是我在養家」，引發外界對前夫范姜彥豐的負評，不少網友更貼上「軟飯 […]引新聞 ・ 21 小時前
黃明志投案全程曝光！大馬警方駁「第三者」說 謝侑芯命案恐藏黑幕
「漂向北方」歌手黃明志因捲入台灣網紅謝侑芯命案風波，震撼馬來西亞與台灣兩地演藝圈。案發超過兩週後，黃明志終於在今（5）日凌晨現身吉隆坡警局投案，全案已從猝死案正式升格為「謀殺案」偵辦。大馬警方證實，將延長拘留6天以深入調查，並嚴正駁斥外界謠傳的「第三者說」，強調現場僅兩人。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
阿達也低調赴地檢署「自首閃兵役」複訊後30萬交保
男藝人閃兵役的雪球越滾越大，日前才抓了第三波，當時就有預告會繼續抓第四波藝人，唐振剛、薛仕凌陸續前去自首，5日阿達（昌璟翔）也低調前往地檢署自首，經複訊後以30萬元交保。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 19 小時前
小S絕美二女兒曝喜歡類型！不捨具俊曄暴瘦全家都這樣做
【緯來新聞網】小S二女兒Lily（許韶恩）被稱最像姨媽大S，今（4日）出席內衣品牌快閃店活動，坦言不緯來新聞網 ・ 1 天前
黃明志捲謝侑芯命案！網紅疑9月收邀約「怒揭5手法」：直覺救了我
黃明志捲入「護理系女神」謝侑芯馬來西亞猝逝案，全案今（4）日迎來重大進展，警方轉向謀殺罪調查。而繼女優翁雨澄（娃娃）爆料3月被帶至大馬旅遊「你說服我去嘗試了那些東西」、「我只是眾多還沒死去的女孩的其中一位罷了」，疑似影射黃明志；網紅Miga美家今日稍早也發文，稱「此藝人」9月就曾與她洽談商業合作，所幸直覺救了自己一命。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
山本由伸女友來頭不小！混血模特出演《雙層公寓》爆紅 多圖看「世界百大美女」
洛杉磯道奇隊封王遊行20萬人共襄盛舉，眼尖的網友發現，「大嫂團」中一名疑似是山本由伸的緋聞女友Niki（丹羽仁希）的女子，讓球迷們振奮，推敲兩人是否好事已近。丹羽仁希（Niki）是美日混血模特，憑藉出演戀愛實境秀《雙層公寓》收穫名聲，曾連續3年入選「全球百大最美臉孔」，過去跟山下智久傳過緋聞，堪稱男神收割機。太報 ・ 20 小時前