黃明志揭台、馬女生「床戰反應差很多！」 曝經歷：她爽就跟你講爽

「護理系女神」謝侑芯在馬來西亞飯店猝逝，歌手黃明志遭爆當時在場，大馬警方懷疑謝侑芯生前有吸毒，並疑似和黃明志發生性行為，透露黃明志尿檢有安非他命、甲基安非他命、K他命及四氫大麻酚4項毒品陽性反應。黃明志曾上網紅節目，分析台灣女生和馬來西亞女在床上的「驚人差異」，直言這國女生比較真誠，「她爽就跟你講爽。」

黃明志指出馬來西亞女生在床上比較真誠，「她爽就跟你講爽，她想叫你換個姿勢就叫你換。」（圖／翻攝自KokeeJiang YouTube）

黃明志曾來台灣就讀銘傳大學國際學院傳播學程，和來自世界各地的同學「交流」，都是他創作的養分。他先前上大馬網紅KokeeJiang頻道，被問到：「在床上比較喜歡日本女生還是台灣女生？」黃明志回答：「台灣女生和日本女生其實一樣，因為她們在床上叫法都有學過。」黃明志接著指出：「不過馬來西亞的女生很不一樣，她們比較真誠，她爽就跟你講爽，她想叫你換個姿勢就叫你換，但是台灣女生在床上不管怎樣都要哭要哭這樣，跟日本女生一樣，都一直要哭要哭的樣子，我實在不懂要做什麼。」

黃明志指出台灣女生在床上不管怎樣都要哭要哭的樣子，跟日本女生一樣都學過。（圖／翻攝自KokeeJiang YouTube）

事件曝光後，黃明志繳納保釋金後獲釋，警方還懷疑謝侑芯生前有吸毒，並疑似和黃明志發生性行為，研判遺體可能是在死後才被移動至浴室，詳細死因還有待調查，案件定於12月8日開庭。而黃明志針對整件事情全面否認所有指控，堅稱自己沒有吸毒，經紀人也回應目前案件已進入司法調查階段，尚未獲得任何警方的最終報告已全力配合司法調查，在此懇請各界靜待報告結果。

