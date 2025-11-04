黃明志搞消失！大馬警方「正式發布通緝」

娛樂中心／綜合報導



「護理系女神」謝侑芯在上月底傳出於馬來西亞猝逝，消息震驚粉絲圈，沒想到2日卻爆出謝侑芯當時與歌手黃明志同房，且搜出疑似毒品的9顆藍色藥丸，黃明志當場遭到逮捕，但他否認有罪，案情也在今（4）日被警方改以謀殺案的罪名偵辦，不料警方卻遲遲聯絡不上黃明志，稍早馬來西亞警方則正式宣布通緝黃明志，展開全國追捕。





「護理系女神」謝侑芯在上月底傳出於馬來西亞猝逝，沒想到卻爆出他當時與歌手黃明志同房，且搜出疑似毒品的9顆藍色藥丸。（圖／翻攝自 IG @irisirisss900）

根據《中國報》報導，馬來西亞警方在追緝黃明志超過6小時後，至今仍沒逮捕到黃明志，目前已將黃明志列入警隊通緝名單，正式「展開全國追捕」。事實上，黃明志交保後至今行蹤不明，不僅手機呈現關機，經紀人也沒有回應訊息與來電，不禁讓人懷疑是否打算跑路。另外，根據《星洲網》報導，移民局出入境資料顯示，黃明志從案發日至今並未離境，大馬警方證實，截至當地時間下午1時50分，人仍未到案，目前已展開追查行動，期望盡速釐清死者真正死因與案情真相。

馬來西亞警方則正式宣布通緝黃明志，展開全國追捕。（圖／翻攝自黃明志臉書）





回顧案情，當地警方22日下午接獲通報，謝侑芯在吉隆坡的高級酒店失去意識，警方趕抵現場後發現她已無生命跡象；在場的黃明志則被搜出，身上有9顆疑似毒品及壯陽藥的藍色藥丸，警方火速將人逮捕，黃明志則否認有罪，隨後繳交保釋金獲准保釋外出。而在今（4）日稍早，案情再度翻轉，吉隆坡總警長拿督法迪爾宣布，警方引用刑事法典302條文（謀殺），調查台灣網紅謝侑芯在馬驟逝案。

黃明志透過IG發布聲明，但謝侑芯的親友們卻對此採質疑態度。（圖／翻攝黃明志臉書）





整件事曝光後，黃明志透過IG發布聲明，強調「我沒有吸毒，也沒有攜帶毒品，頂多最近喝酒比較多。相信的就相信，不相信的就不相信，反正等警方的報告出來就水落石出了，應該還需要兩三個月。之前沒有回應，是因為案件還在調查，我們不可以透露案情」，並透露救護車遲到將近一個小時，疑似試圖帶風向，但卻火速遭當地衛生部打臉，謝侑芯的親友們也對黃明志的聲明感到存疑，如今大馬警方正式發布通緝令，黃明志的星途恐怕將就此走上黑白。

