黃明志撇命案全面復工！「5大咖歌手」無畏風波力挺 超狂陣容曝光

黃明志捲入「護理系女神」謝侑芯命案，經歷長達兩個月的輿論風波，2026年開頭推出全新賀歲單曲〈馬來西亞的新年〉正式復工。他感性表示「最窩心的是看到老夥伴們依然選擇信任，而不是隨著不實消息『聞雞起舞』」，也強調雖然自己的言論偶爾難以被外界理解，但他深信「音樂是可以突破語言和立場的」。

黃明志推出新歌〈馬來西亞的新年〉正式復工。（圖／亞洲通文創提供）

黃明志〈馬來西亞的新年〉挑戰音樂生涯最高難度，集結6大籍貫歌手海南籍黃明志、客家籍張少林、潮州籍黃文升、福州籍姚乙、廣東籍劉珺兒，以及福建籍小鳳鳳，以各自方言演唱，再加上馬來西亞全國通用的華語、英語、馬來語，組成一首高達9種語言的新年歌，堪稱他近年來合作人數最多的一次新年作品。

〈馬來西亞的新年〉集結小鳳鳳（左起）、張少林、黃明志、劉珺兒、姚乙、黃文升演唱。（圖／亞洲通文創提供）

該曲早在風波發生前就已錄製完成，卻因捲入案件導致所有計畫被迫停擺，原有贊助商更因擔憂爭議紛紛撤資。所幸在復工之際，能夠獲得來自台灣、馬來西亞及新加坡的新贊助商逆風支持，才讓這支製作費驚人的MV順利拍攝完成。雖然過程艱辛，但他對農曆新年文化傳承的堅持不曾動搖，希望透過這部作品，展現大馬獨有的文化厚度。

外界關心經歷風波後，黃明志是否會轉向「乖乖牌」路線？他大方回應，每年的生肖歌都是一次藝術嘗試，從兔年的曼波、鼠年的放克到虎年的饒舌，風格從不設限。雖然雞年、蛇年的「惡搞風」深受喜愛，但他堅持不走老路，而是根據每年的靈感賦予歌曲靈魂。展望2026年，屬豬的黃明志在運勢上也將是「貴人相助、運勢回升」的一年。

