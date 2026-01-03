黃明志撇開命案、吸毒 新年宣告復工盼「運勢回升」

黃明志宣告全面復工，盼新年運勢回升。（亞洲通文創提供）

大馬鬼才黃明志先前捲網紅謝侑芯命案，一度苦喊「工作全失」，相隔兩月，2026年無預警宣佈正式復工，推出全新賀歲單曲〈馬來西亞的新年〉。歌曲挑戰音樂生涯最高難度，集結9種語言與6大籍貫歌手，組成一首高達九種語言的新年歌。

黃明志此次回歸展現驚人野心，他透露，這首歌的製作難度堪稱「魔王級」，即便他本人已精通5至6種語言，但歌詞部分仍需「三顧茅廬」誠邀各界語言專家協助填詞，黃明志表示：「這不只是一首年歌，這是一次文化創新的壯舉。」黃明志坦言過程「一波三折」。該曲早在風波發生前就已錄製完成，卻因捲入案件導致所有計畫被迫全面停擺，原有的贊助商更因擔憂爭議紛紛撤資。所幸在復工之際，能夠獲得來自台灣、馬來西亞及新加坡的新贊助商逆風支持，才讓這支製作費驚人的 MV 順利拍攝完成。

面對動盪後的復工，黃明志感性地表示：「最窩心的是看到老夥伴們依然選擇信任，而不是隨著不實消息『聞雞起舞』。」他強調，雖然自己的言論偶爾難以被外界理解，但他深信：「音樂是可以突破語言和立場的。」

外界關心經歷風波後，黃明志是否會轉向「乖乖牌」路線？他大方回應，每年的生肖歌都是一次藝術嘗試，從兔年的曼波、鼠年的放克到虎年的饒舌，展望 2026 年，屬豬的黃明志在運勢上將是「貴人相助、運勢回升」的一年，這首歌也被視為他歌手生涯中極其重要的里程碑。

