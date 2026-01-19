黃明志擁「藍色小藥丸」首開庭 再追加指控未來下場曝光

黃明志擁藍色小藥丸首開庭，再追加指控未來下場曝光。（資料圖／陳俊吉攝）

馬來西亞歌手黃明志去（2025）年捲入台灣網紅謝侑芯的猝逝案，當時不僅出現在案發現場，還在身上搜出9粒藍色小藥丸，目前仍有毒品相關、謀殺等罪嫌。而19日他為「擁毒案」出庭，結果被依2項罪名起訴，對此，黃明志事後也在社群發文。

根據馬來西亞媒體《中國報》報導，黃明志持有的藍色藥丸原疑似是搖頭丸，但19日改成疑似為冰毒，若犯罪成立，恐被罰款不超過10萬令吉（約新台幣77萬元）、或監禁不超過5年，或兩者兼施。同時檢方也追加指控，持有當地禁藥「西地那非」（Sildenafil，俗稱威而鋼），若犯罪成立，恐遭罰款不超過5萬令吉（約新台38萬元）、或監禁不超過5年，或兩者兼施。

不過，黃明志出庭時對2項指控皆否認，離開法庭也未對媒體發表談話，只有事後在社群發文，以質疑語氣說「壯陽藥裡含有『冰毒』成分，這種邏輯就好像…止瀉藥裡含有瀉藥，安眠藥裡含有咖啡因，解酒藥裡含有酒精，美白液裡含有助曬劑」，並強調自己的尿液檢驗裡沒有這2樣成分，哭笑不得直呼「這種新聞還有人相信」。

最後，黃明志表示這次出庭只是開庭起訴，「還沒有開始打官司的，接下來我們會加油的！努力」，下一次出庭時間則訂為3月5日。消息曝光後，謝侑芯的閨密謝薇安立刻留言直問：「你一開始驗尿不是就呈現陽性？」但先前黃明志的吸毒案，因為檢方公布了「尿檢陰性」的報告，於是法官已宣判無罪，且可退回保釋金，後續將以擁毒案、謀殺案方向進行討論。

