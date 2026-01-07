黃明志擺脫命案兇手嫌疑！沈寂2個月上傳近況 30小時破100萬觀看人次

記者鄭尹翔／台北報導

大馬鬼才歌手黃明志（Namewee）在歷經近兩個月的沉寂與輿論風波後，於 2026 年初正式宣告復工，外界關注焦點也隨之回到他的音樂創作。先前因涉及命案調查而一度被外界揣測，黃明志已擺脫「命案兇手嫌疑」，相關風波告一段落，隨著新作推出，他也選擇以作品重新回到歌壇舞台。

《馬來西亞的新年》更在上架後迅速，登上馬來西亞YouTube熱門影片榜第一名。（圖／亞洲通文創提供）

黃明志復出首發作品，正是馬年賀歲歌曲《馬來西亞的新年》。該曲於 1 月 2 日正式上架，短短 30 小時內即在 YouTube 突破 100 萬觀看次數，創下 2026 年馬來西亞賀歲歌曲「最快破百萬」紀錄，一推出便展現驚人聲勢，也被視為他在風波後的重要回歸代表作。

不僅點閱成績亮眼，《馬來西亞的新年》更迅速登上馬來西亞 YouTube 熱門影片排行榜第一名，擊敗多首電視台群星賀歲歌與主流唱片公司主打作品，同時也攻上新加坡 YouTube 熱門榜第四名、台灣 YouTube 熱門榜第 37 名，顯示其影響力早已突破單一市場。

這首作品備受討論的另一大原因，在於其高度濃縮的文化元素。《馬來西亞的新年》一口氣融合 9 種語言，包含華語、英語、馬來語，以及閩南、粵語、客家、潮州、福州、海南等華人籍貫方言，被網友形容為「史上語言密度最高的新年歌」，也被視為一首以音樂書寫馬來西亞多元文化的作品。

歌曲更集結六大籍貫具代表性的歌手共同獻聲，包括海南籍的黃明志、客家歌王張少林、潮州代表黃文升、福州歌手姚乙、廣東籍劉珺兒，以及福建籍小鳳鳳，跨世代、跨語言的合作陣容，被網友笑稱是「大馬樂壇的復仇者聯盟」，成功引發強烈共鳴。

值得一提的是，《馬來西亞的新年》其實早在風波發生前便已完成製作，原訂計畫一度全面停擺，甚至傳出贊助商撤資。不過隨著黃明志正式復出，該作品反而獲得馬來西亞、新加坡及台灣多方品牌逆勢力挺，MV 中贊助品牌齊聚，也顯示其在華語市場仍具高度商業價值與號召力。

隨著新年檔期正式展開，《馬來西亞的新年》在點閱數、討論度與口碑上同步爆發，不僅宣告黃明志已走出風波、重返音樂舞台，也再次證明他即便身處逆境，仍具備撼動市場的創作能量。

