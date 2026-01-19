黃明志改被控「持有冰毒+壯陽藥」！皆不認罪嗆：還有人相信？

馬來西亞歌手黃明志。（圖／翻攝自Facebook／Namewee 黃明志）

去年捲入台灣網紅謝侑芯命案的馬來西亞歌手黃明志涉嫌持毒，今（19日）在吉隆坡第一刑事推事法庭受審。控方在庭上宣布，已就原有訴狀作出修改，並另行指控黃明志除涉及持有毒品外，亦涉嫌非法持有壯陽藥。對於這2項指控，黃明志不僅在庭上皆表示不認罪，隨後更在臉書粉專發文開嗆。

據新加坡媒體報導，案件於今早開庭後，主控官諾萊妮紮都副檢察司向法庭表示，控方已調整原先提出的訴狀內容，同時增加新的指控。

根據經修改的訴狀，黃明志被指於2025年10月22日下午約4時30分，在吉隆坡悅榕莊酒店1間客房內，被發現持有1.57克冰毒，其行為已觸犯1952年危險毒品法令第12（2）條文，並可依同一法令第12（3）條文被判刑。一旦罪名成立，最高可被判處不超過10萬令吉（約合新台幣77.6萬元）罰款，或不超過5年監禁，或2者兼施。

至於新增的指控，控方指黃明志同樣是在2025年10月22日下午約4時30分，於吉隆坡悅榕莊酒店的同1間客房內，涉嫌持有重達0.78克的壯陽藥西地那非（Sildenafil，俗稱「威而鋼」）。該行為被指抵觸1952年毒藥法令第9（1）條文，並可在第32（2）條文下被判刑；一旦罪成，最高刑罰為不超過5萬令吉（約合新台幣38.8萬元）罰款，或不超過5年監禁，或2者兼施。

面對控方提出的經修改訴狀及新增的指控，黃明志在法庭上明確表示，對2項指控一概否認有罪，案件後續仍有待法庭進一步審理。法官阿蒂嘉擇定案件於3月5日開庭。

黃明志今稍早也在臉書發文質疑：「har？壯陽藥裡含有『冰毒』成分。這種邏輯就好像止瀉藥裡含有瀉藥安、眠藥裡含有咖啡因、解酒藥裡含有酒精、​美白液裡含有助曬劑，這種新聞還有人相信。重點我的尿液檢驗裡面2樣都沒有。」

與此同時，他還感謝各界的關心，表示今天只是開庭起訴，還沒有開始打官司，「接下來我們會加油的！努力。」

