黃明志敏感時機一舉動 謝侑芯經紀人怒批「缺乏同理心」

謝侑芯（右）經紀人Chris今天批評，黄明志（左）在這敏感時機，竟還發表新歌〈Very帥〉，讓她不滿怒批「非常缺乏同理心！」（翻攝IG／黃明志、謝侑芯）

31歲「護理系女神」網紅謝侑芯日前在馬來西亞發生猝死事件，不過案情卻爆出驚人內幕，創作歌手黃明志捲入該案件中，並涉嫌持有毒品。謝侑芯經紀人Chris今（5）日接受大馬當地媒體採訪，批評黄明志在這敏感時機，竟還發表新歌〈Very帥〉，讓她不滿怒批「非常缺乏同理心！」

謝侑芯猝死事件曝光後，當時就有網友猜測可能跟濫用藥物有關，後來大馬媒體報導黃明志捲入案件中，當時跟謝侑芯同住酒店一間房間內。《星洲網》日前獨家報導，黃明志在筆錄中提到，2人討論合作影片如何拍攝整晚後，謝侑芯去浴室洗澡，但過了半小時都沒有出來，進去查看才發現謝侑芯已昏迷在浴缸，當下有嘗試CPR，但仍救不回謝侑芯。

後來，黃明志打電話叫救護車，見到救護人員抵達後，他並未詳細說明就準備搭電梯離去。黃明志因神色慌張被警察攔下，接著押回案發現場，身上也被搜出疑似毒品的藍色藥丸。

黃明志投案發新歌 遭批缺乏同理心

黃明志今天凌晨向吉隆坡警方投案，遭延扣6天進行調查。不過在近日敏感時間點，他卻將新歌〈Very帥〉上架到各音樂串流平台。根據大馬《中國報》報導，謝侑芯經紀人Chris受訪談及此事，指這首歌曲具有喜劇性質，認為此刻發表不合時宜，她也不滿怒批黃明志「非常缺乏同理心！」

