黃明志新歌回應網路「未審先判」亂象！〈誤解就誤解〉恐成生涯最後作品

大馬藝人黃明志日前捲入台灣網紅謝侑芯的命案，由於驗屍報告尚未出爐，他仍處於警方口頭保釋期間。對此，他也推出新歌〈誤解就誤解〉，以一貫犀利、直接的創作風格向外界表達不滿，歌曲中充滿對網路上「未審先判」亂象的批判。

據《ETtoday新聞雲》報導，知情人士指出，事件發生後的爆料，以及馬來西亞媒體的報導的版本，「跟真正的事件，根本不是同一件事。」但礙於司法調查仍在進行，相關細節無法公開。

對此，黃明志也出新歌針正面反擊部分媒體，尤其在屍檢與尿液化驗報告尚未出爐的情況下，外界就急於替他「定罪」，近乎對其人格毀滅。

知情人士也透露，黃明志的創作旅程可能已接近尾聲，未來是否有新作品仍未可知，〈誤解就誤解〉或將成為他演藝生涯最後一首歌曲，演藝方向可能轉往幕後。

此次事件也對黃明志的事業造成重大影響，原定至明年底的所有工作規劃都被迫取消。他曾公開發文尋求幕後工作機會，表示：「各位如果有幕後工作的可以找我做，收費好談。或者打工也可以，我會炸雞排、炒飯、煮咖喱、洗黑鍋，還會裝鐵窗。如果不會的，我可以學，有收入就好了。」

雖然馬年新年歌已完成創作，但由於贊助商撤資，他仍緊急尋求合作廠商，甚至提出保證條件：「MV點閱率若低於1000萬退一半款；若農曆年前我『出事』則全額退。」

