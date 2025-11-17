黃明志明年底前「工作全取消」！失業慘況曝光 公開求職：有收入就好

娛樂中心／綜合報導

黃明志捲入「護理系女神」謝侑芯馬來西亞猝逝案，歷經9日延扣仍查無犯罪證據，13日下午獲口頭保釋，重獲自由身。相隔4天，他今（17）日透過社群平台表示，自己工作全數被取消至明年底，就連已完成的農曆新年賀歲曲也因贊助商撤出喊卡，無奈公開求職，苦喊「有收入就好了」。

黃明志陷入失業窘境。（圖／亞洲通文創提供）

黃明志臉書全文：

由於案件還在審理中，報告也還沒出來，還要等好幾個月才有結果。本來排滿的工作已經被取消到明年底了... 各位如果有幕後工作的可以找我做，收費好談。或者打工也可以，我會炸雞排、炒飯、煮咖喱、洗黑鍋、還會裝鐵窗。如果不會的，我可以學，有收入就好了。

還有，馬年的新年歌已經寫好了，但贊助商跑掉了，如果有興趣贊助的可以聯繫我們，有附贈廣告歌，確定無粗口及不良內容，比歷年的每一首新年歌都好聽，MV點閱率若低於10M退款一半，農曆新年前若「出事」則退全款。

