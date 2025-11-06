黃明志昔嗆「吸毒做什麽音樂？」如今爆吸毒、捲謀殺案...陶傑嘆：戲劇與現實最大的交集，就是反諷

創作歌手黃明志近日因吸毒、涉入謝侑芯命案，遭受大量批評，各種人品爭議相繼被爆出，可說與過往在螢光幕前的形象大相逕庭。香港作家陶傑指出，黃明志過去曾針對房祖名、柯震東呼麻事件嗆「吸毒的人做什麽音樂？」，如今陷入此番局面，他直言：「戲劇與現實最大的交集，就是反諷。」

黃明志日前已主動赴馬來西亞警局報案，強調自己不曾逃過，後續會全力與警方配合；該案從起初的猝死轉為謀殺罪方向調查，網紅謝侑芯遺體也重新由法醫檢驗，待後續結果出爐。

陶傑表示，戲劇與現實最大的交集，就是「反諷」（Irony)。他指出，2014年房祖名、柯震東呼麻事件，當時黃明志曾嗆聲：「吸毒的人做什麽音樂？」



陶傑再提，如1940年，推行「和平運動」的國民黨副總裁汪兆銘，被指控出賣中華民國；八十多年後，中共的福建號彈射型航空母艦在海南島下水，國民黨新任主席也隔海喊話：「這邊也再一次非常清楚地傳達這個訊息，就是和平、和平、和平。」



陶傑也說，在1967年的香港，一個曾經高喊「反英抗暴，解放香港、打倒美帝國主義」，祖父是美資洋行買辦經理、外祖父是華南藥廠大老板的中學生，參與「反殖」暴動入獄，四十年後，卻因為一個美國電視顯像管大亨的幫助成為億萬富豪；在1997年共產黨真的要「解放香港」的前夕，入籍澳洲，今日卻說對以往的一切無悔。



陶傑直言：「戲劇有反諷，因為人生充滿逆反的難題與無奈。」

(圖片來源：三立新聞網、陶傑臉書)

