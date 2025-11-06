黃明志昔「從這」發跡 替爸媽寫歌今涉毒「才子形象崩」

娛樂中心／徐詩詠報導





網紅謝侑芯日前在馬來西亞進行拍攝工作時猝逝，後續同房的大馬歌手黃明志被發現持有毒品且呈陽性反應，大馬警方也將整起案件朝謀殺方向偵辦。相關消息曝光後，黃明志行徑引發網友撻伐。值得一提的是，黃明志在2008年曾於選秀節目《超級星光大道》製作團隊工作，也打算投稿該屆合輯。此後他持續創作17年，更與多位大咖歌手合作，包括王力宏、鄧紫棋等人。黃明志從異鄉來台打拚多年，還曾寫歌給爸媽，如今卻因涉及毒品與網紅命案，淪為眾人撻伐對象。





謝侑芯在大馬飯店離奇身亡，同房的黃明志被警方以謀殺罪偵辦。（圖／翻攝謝侑芯IG）





黃明志20多年前就來台打工，一邊半工半讀、一邊存錢做音樂。他曾感嘆自己寫了幾百首歌，卻沒有人聽過，直到YouTube平台崛起後，才讓他的才華被外界看見。最早從2007年起，他便陸續上傳自創歌曲，2008年間更進入《超級星光大道》幕後工作。當時他表示：「1月份我加入了星光三的製作團隊，半年的時間過去了，看著一群路人漸漸變成脂粉味很重的大明星，而身為幕後之一的我，也伴隨著他們成長而成長。」

黃明志2008年期間曾在《超級星光大道》擔任幕後工作人員。（圖／翻攝黃明志臉書）

他指出，自己創作的《星光依舊燦爛》是在星光工作期間有感而發的作品。當時他預計《星光三》10強要發合輯時，打算拿去甄選，搞不好有機會成為大合唱主題曲，但最終未果。後續他仍在YouTube上持續創作，並邀請父母參與歌曲《老母》、《爸爸的夢》的錄製。感性的歌詞讓網友盛讚黃明志「不僅有才還孝順」，兩首歌分別累積上千萬與數百萬觀看次數。

黃明志曾替爸媽寫歌，當時被網友盛讚才華、孝心兼具。（圖／翻攝黃明志臉書）

在社群成名後，黃明志的創作也獲得肯定，不僅與多位大咖歌星合作，更曾與多個台灣縣市政府合作，替城市進行宣傳。當年台北、高雄、金門等地都曾邀請他創作城市主題曲。對照黃明志過往的風光，如今卻涉入毒品與網紅命案，甚至遭大馬警方以謀殺罪偵辦，令人不勝唏噓。

















《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：黃明志當年「從這裡」發跡！替爸媽寫歌如今涉毒「才子+孝子」形象全崩壞

