黃明志是否涉案有得等？大馬警方透露謝侑芯解剖、毒物反應報告出爐時間

馬來西亞歌手黃明志(圖)涉及台灣網紅謝侑芯在大馬喪命案件，目前在警局接受調查。(資料照，記者王文麟攝)

〔記者陳慧玲／台北報導〕馬來西亞歌手黃明志涉及台灣網紅謝侑芯在大馬喪命案件，目前人在警局接受調查，警方已申請延押6天，希望調查清楚他是否涉案，另外外界關心謝侑芯的真正死因，以及網友最好奇的，她的過世和毒品是否有牽連？大馬警方也透露進度。

根據大馬英文媒體《新海峽時報》報導，吉隆坡總警長拿督法迪爾表示，謝侑芯的毒理及解剖報告，需要3個月才能完成，在此期間，警方將對此命案展開徹底調查。之前黃明志發出聲明時，曾提到自己「我沒有吸毒，也沒有攜帶毒品」，當時他表示等警方報告出來就水落石出了，那時他提到「應該還需要3個月」，這點倒是和法迪爾所言時間點差不多。

另外總警長也透露，黃明志將被延押至11月10日，在警局接受深入調查，以釐清他和謝侑芯命案到底有沒有關係。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品。毒品防制諮詢專線：0800-770-885☆

