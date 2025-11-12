黃明志是否涉謝侑芯命案即將揭曉 大馬警方證實：已完成調查報告

黃明志是否涉謝侑芯命案，已完成調查報告 (記者潘少棠攝)

〔記者陳慧玲／台北報導〕馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯命案引發各界關切，他原被拘留6天進行調查，後又延押3天，原本預計明(13日)是最後延押期限，不過今天爆出，調查報告已經完成，黃明志是否涉案很快就會揭曉。

根據大馬《中國報》報導，警方已完成謝侑芯命案的相關調查報告，並呈交給副檢察司，目前警方正在等待檢察司的最新指示，包括是否起訴黃明志。

吉隆坡金馬警區主任沙札里助理局長今早接受媒體訪問時指出，警方已將謝侑芯案件的調查報告提交給副檢察司，目前正在等待進一步指示，原本黃明志將延押至明天，如今報告已經完成，他究竟像他所說的「堅持無辜」，或是警方調查到對他不利的證據進而以謀殺罪名起訴他？很快就會揭曉答案。

至於謝侑芯遺體何時能夠被領出？沙札里主任指出，目前還需再等一段時間，將待相關程序完成後才能決定。而黃明志最後會平安無事？或是被警方援引哪條條文起訴？警方表示都將收到指示後才能決定。

