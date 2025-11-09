黃明志曝她「浴室30分鐘」經過！律師揭「最新調查」嘆1事

娛樂中心／張予柔報導



網紅謝侑芯日前赴馬來西亞進行工作時，傳出因突發性健康因素猝逝。大馬警方後續發現黃明志當時也在命案現場，不僅持有毒品，還驗出陽性反應，事後警方將原先的猝死案改以謀殺案偵辦，他也在遭通緝逃亡數小時後，5日投案，目前遭警方留置調查。據了解，目前已經近90小時無法與律師會面，身心狀況成謎。





黃明志的代表律師鄭清豐透露，自黃明志主動向警方投案以來，雙方已經長達近90小時無法會面。（圖／翻攝自黃明志臉書）

據《中國報》報導，黃明志的代表律師鄭清豐透露，自黃明志主動向警方投案以來，雙方已經長達近90小時無法會面。鄭清豐強調，由於法律職業特權的保護，律師與當事人之間的溝通內容不得隨意對外透露，因此無法公開黃明志的具體供詞和身心狀態。

黃明志5日凌晨在IG現身，預告自己將去投案且不會逃。（圖／翻攝自IG@namewee）

據了解，黃明志在口供中提到，案發當日下午1時40分，他與謝侑芯正討論影片拍攝事宜，女方表示想稍微沖洗一下。然而過了半小時都未聽見水聲，他起疑後進入浴室查看，發現謝侑芯倒臥浴缸、失去呼吸，他嘗試施行心肺復甦術但未成功，最後報警求助。警方趕抵現場後，在房間內查獲約9顆疑似搖頭丸的藥丸，並進行初步毒品檢驗，結果顯示黃明志對4種毒品呈陽性反應。

吉隆坡總警長拿督法迪爾受訪指出，多項化驗報告預計需時三個月才能出爐。（圖／翻攝自謝侑芯IG）

外界最關心的，謝侑芯是否因毒品致死？警方指出，案件疑涉及毒品成分，為釐清死因，已向法院申請延押6天至11月10日。吉隆坡總警長拿督法迪爾5日受訪時表示，警方將「不排除任何可能」，並會依據實驗室分析結果判定死因，目前正等待完整的毒理與解剖報告，預計約需3個月時間才能出爐。不過關於是否有其他人士涉案，法迪爾則以「不便透露」回應，僅重申警方正全面調查中。

