黃明志曝目擊謝侑芯喪命太衝擊 編輯內文籲外界「職業不分貴賤」
馬來西亞籍歌手黃明志，因涉台灣網紅謝侑芯命案，遭大馬警方拘留9天，昨（13日）獲釋在交往多年女友陪伴下離開警局，重回自由的黃明志今（14日）再針對命案發聲，憶及第一次目擊有人在面前離世，很難過無助也很震驚，「我已經盡全力搶救了，但卻無力回天」，同時還呼籲外界別用有色眼鏡看待他人職業。
謝侑芯上月飛馬來西亞工作，意外在當地猝逝，大馬警方查出，事發現場還有黃明志，為了徹底調查事發經過，黃被拘留9天，昨（13日）在警方擔保下獲釋，交往多年的圈外女友也現身接他返家。
黃明志今（14日）下午發文指出，9天拘留是他經歷過時間最長的一次，並提及整個調查過程冗長繁複，指大馬警方調查詳盡，對案情抽絲剝繭，非常專業。
黃明志也回憶事發現場，坦言第一次看到有人在面前離世，自己盡全力搶救卻仍無力回天，「這個畫面將永遠永遠留在我的腦海中」，最後他也呼籲外界別用有色眼鏡看待他人職業，「拍OF（應指OnlyFans，成人創作平台）不代表她就是不正經的人」。
黃明志首度發文時，僅簡單用職業不分貴賤帶過，似乎擔心引發誤會，才又編輯文章，更詳加敘述「拍OF」等文字。
