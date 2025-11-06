黃明志曬女友「越南林志玲」照 1舉遭酸：可憐做你女友

黃明志曾公開曬出與女友的合照，但仍貼上馬賽克遮臉，讓網友不禁酸道：「可憐做你女朋友。」（圖／翻攝自黃明志臉書）





馬來西亞歌手黃明志近日捲入台灣網紅「護理系女神」謝侑芯猝逝案，事件引發外界高度關注。他在遭通緝後主動到案，並被延扣6天。據悉，在整個過程中，他的身旁有交往長達15年、長相神似「越南林志玲」海倫清桃的女友Sarah相伴。事實上，黃明志過去曾公開曬出與女友的合照，但仍貼上馬賽克遮臉，讓不少網友忍不住酸道：「可憐做你女朋友。」

黃明志近日被指涉嫌持毒、吸毒及謀殺等多項罪名，甚至在交保後一度失聯，遭警方發布通緝。不過，他於昨（5）日凌晨透過IG發文表示：「剛從新山到了吉隆坡，已經跟警察約了時間到警察局報案以及報到。」他並透露自己已抵達警局，「接下來會全力協助警方調查，給社會大眾和死者家屬一個交代。」他強調不會逃避，還說明：「之前七次通緝令都是我自己主動去報到，不曾逃過。」

根據《中國報》報導，黃明志的委任律師於昨日上午9時進入警局，經延押程序後於中午12時對外說明，已成功將延扣時間由7天縮短為6天，理由是「案件發生已超過14天」。在此期間，除了律師陪同外，黃明志的女友Sarah也全程相隨。據悉，Sarah不僅是他的造型師與化妝師，兩人交往已超過15年，感情相當穩定，甚至傳出去年已有結婚打算。

事實上，黃明志過去曾在臉書曬出與Sarah的合照，但仍特地替女方的臉打上馬賽克，疑似為了保護她免受外界關注。不過，此舉也引發不少網友熱議，有人酸道：「你女朋友太可愛還是太難看，需要打馬賽克」、「可憐做你女朋友要被馬賽克，如果我是女朋友有點傷心」、「女友沒臉見人嗎？」也有部分網友替他抱不平，認為這樣做是出於保護之意，留言表示：「保護女友不讓網路霸凌」、「馬賽克女友是要保護她私人空間吧」。

網友們對於黃明志替女友的臉打上馬賽克的舉動，議論紛紛。（圖／翻攝自黃明志臉書）

