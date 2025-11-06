黃明志曾公開交往15年女友照片 一舉動遭虧：可憐當你另一半

黃明志捲入台灣網紅謝侑芯命案，交往15年的女友Sarah陪同到案。（圖／吳松翰攝）

大馬歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯命案，5日主動到警局投案時，身邊有位女子全程相陪，據悉就是交往15年的化妝師女友Sarah，雖然曾在社群公開過女友的照片，不過都會用貼圖遮住臉部，似乎不想讓對方曝光，不過這個舉動卻被網友留言狂虧。

黃明志日前主動投案配合調查，交往15年的女友Sarah全程陪伴在身旁，真面目因此曝光，只見她帶著眼鏡、綁著一頭棕色馬尾，看起來相當清秀，被形容神似「越南林志玲」海倫清桃，由於身為造型師兼化妝師，只要黃明志出席活動時，都會跟在身邊打理一切，雖然黃明志曾在社群分享女友和員工們的合照，不過為了保護隱私，經常用貼圖遮住她的臉，遭網友狂虧「可憐，做你女朋友要被馬賽克」。

廣告 廣告

根據《ETtoday》報導，黃明志剛來台發展時，曾表示與女友分隔兩地聚少離多，公司為了讓他能夠放心工作，便把她找來當黃明志的貼身造型師，讓兩人能一起在台灣長住，不用飽受遠距離戀愛的痛苦，黃明志當時鬆口坦承確實有「結婚打算」，不過因為太忙沒時間辦婚禮，一切仍在計畫之中。

黃明志雖然有交往15年的女友，不過被週刊爆料身邊不乏小模、網紅等玩樂對象，甚至還會組極樂團到泰國進行「暗黑行程」，特別喜歡到當地第三性風俗業者店內消費，尺度玩得相當開，至於女友是否知情?知情人士僅表示：「她很低調、很神秘，也很照顧黃明志」。

黃明志被爆身邊不乏小模、網紅等玩樂對象，還會組極樂團到泰國進行「暗黑行程」。（圖／粘耿豪攝）

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

★未經判決確定，應推定為無罪。

更多中時新聞網報導

振永抖動大胸肌吸引李沐 事後喊害羞

周湯豪萬聖節快閃 比莉扮忍者突襲

補充保費採年結 在野質疑變相調漲