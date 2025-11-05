黃明志最新案情！延扣7天變6天可提早出來 律師首度回應抗辯過程

記者鄭尹翔／台北報導

馬國將此案嫌疑人黃明志列為謀殺案主要調查對象。（圖／翻攝自黃明志IG）

馬來西亞網紅謝侑芯猝逝案持續延燒，警方已將案件列為「謀殺案」偵辦。因案被通緝的馬來西亞歌手黃明志，於5日凌晨主動現身投案接受調查。警方原先向法庭申請延扣7天，不過最新消息指出，經律師抗辯後，法官最終裁定延扣6天。

黃明志為新歌創造許多話題。（圖／翻攝自黃明志IG）

據《中國報》報導，警方原計畫不押送黃明志至法院，而是由推事（法官）前往警局進行相關程序。黃明志的代表律師鄭清豐今（5）日上午9點多現身金馬警區總部，並在法庭程序中提出延扣天數過長的抗辯。

廣告 廣告

鄭清豐表示，他成功說服法官縮短延扣天數，「此案發生已超過14天，因此我要求僅延扣6天，這是我目前能確定的。」最終法院同意警方延扣6天，黃明志將被關押至11月10日，律師受訪後隨即離開現場。

更多三立新聞網報導

張惠妹震撼宣布台東唱跨年！超強卡司一次曝光 甜喊：這次該回家唱歌了

黃明志發文證實自投羅網！赴警局給交代 嗆聲7次通緝主動報到不曾逃過

黃明志不躲了！捲入謝侑芯命案遭通緝 緊急露面吐92字聲明全文

黃明志半夜IG發限動！臉頰消瘦吐92字聲明 捲謝侑芯命案遭警方全面通緝

