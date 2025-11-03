黃明志最新被捕照曝「光頭+鬍渣」搜出9顆藍色藥丸！謝侑芯經紀人再開嗆

娛樂中心／施郁韻報導

馬來西亞籍歌手黃明志捲入謝侑芯命案。（圖／翻攝自IG）

台灣網紅謝侑芯猝死，馬來西亞籍歌手黃明志捲入命案，因初步尿檢對4種毒品呈陽性反應，遭指控擁毒和濫用毒品，《中國報》獨家曝光黃明志被捕照，以及身上搜出9顆疑為搖頭丸的照片。謝侑芯經紀人再次對黃明志嗆聲。

黃明志向警方供稱，邀請謝侑芯一起拍片，雙方在飯店討論一整晚，謝侑芯說要沖澡，過了半小時沒有出來，覺得不安進入浴室查看，發現謝侑芯死在浴缸內，立刻進行CPR。不過警方透露，死者全身赤裸倒臥在浴缸中，浴缸、地面皆沒有任何水跡，懷疑是喪命後被移到浴缸。

據大馬媒體《中國報》獨家曝光的2張照片，照片中，黃明志在現場被警方逮捕後，被押回金馬警區總部所拍的照片，光頭上長出稀疏毛髮，留著鬍渣，眼睛被打上馬賽克，看起來相當憔悴；另一張曝光黃明志當時身上被搜出的9顆疑是「愛他死」（搖頭丸）的藥丸，一袋看似沒開過有7顆、另一袋剩2顆。

謝侑芯經紀人在IG限動發出新聞截圖，再次嗆聲黃明志，「還要不要再發一次『聲明』？」由於黃明志2日聲明表示：「我沒有吸毒，也沒有攜帶毒品。」

據《自由時報》報導，黃明志經紀人說，一切進入司法調查，尚未獲得警方任何最終報告，各界靜待報告結果。

