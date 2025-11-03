黃明志有什麼歌紅？他喊「完全聽不下去」 網嘆1點很可惜

娛樂中心／彭淇昀報導

有「護理系女神」稱號的台灣網紅謝侑芯日前到馬來西亞工作，卻傳出驟逝消息，且當時馬來西亞歌手黃明志也在場，死因引發外界質疑不單純，也當場被警方逮捕並起訴持毒及濫用毒品罪名。對此，有網友感嘆，黃明志當年憑藉與王力宏合作的＜飄向北方＞爆紅，但後來人氣似乎漸漸下滑，話題引發討論。

馬來西亞歌手黃明志爆捲入台灣網紅謝侑芯命案，被檢出對4種毒品呈陽性反應。（圖／翻攝自黃明志臉書）

馬來西亞歌手黃明志捲入網紅謝侑芯猝死案，馬來西亞警方透露，黃明志被發現時位處案發地點，房間內還搜出9顆藍色藥丸，黃明志尿檢也對4種毒品呈現陽性反應，最後以8000令吉（約新台幣5.9萬）交保。

雖然黃明志聲稱自己沒有吸毒，但事後尿檢卻對安非他命、K他命、大麻及冰毒等4種毒品呈現陽性反應，房內的藍色藥丸初判是俗稱「愛他死」的搖頭丸。警方懷疑，謝侑芯生前曾吸毒，且疑似和黃明志發生關係，遺體被移至浴室，整起事件有諸多疑點。

有網友PTT上以「黃明志有紅的歌嗎？」為題發文，「黃明志很多人知道沒錯，但他的歌我從來沒有一次完整聽完過，口音很奇怪，會讓人聽不下去那種，黃明志有紅的歌嗎？」

貼文曝光後，引發大批網友熱議，「他的歌很有趣，但旋律很芭樂」、「歌很有趣！但是大多無法登大雅之堂，藏了很多暗喻，所以傳唱度較低。更正，也不能說低，就是不容易變第一流的」、「他很懂網路，知道網友喜歡看爭議、美女，他的歌中後期核心幾乎都是美女跟爭議，不然就是美女+爭議，例如找女優」、「就網路歌曲，不是傳統唱片公司包裝的，唱片公司不要他的歌，他完全靠YT紅的」。

但有人補充道，黃明志早期的作品抒情與諷刺能跨越立場，但後來爭議太大遭到抵制，「以前他的音樂是不分政治立場，還有所有華人地區喜愛的，學廣東話，泰國情歌，都讓東南亞華僑跟大陸人有共鳴」。

三立新聞網提醒您：

莫逞一時樂，遺害百年身！

拒絕毒品 珍惜生命

健康無價 不容毒噬

