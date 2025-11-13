黃明志有望獲釋 謝侑芯閨蜜發13字限動質疑

〔記者王靖惟／台北報導〕馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯命案，被拘留8天進行調查後，昨晚傳出黃明志將獲得釋放，大馬警方也言明目前為止查不出任何黃明志涉及謝侑芯命案的直接證據，因此有望在今日釋放，而謝侑芯閨密謝薇安也在IG留下13字發聲。

黃明志有望獲釋，謝侑芯閨蜜謝薇安直言很驚訝，盼黃明志老實交代事發過程，並且在IG限動寫下「沒有謀殺，但過失致死是有的吧？」疑為發洩不滿情緒，並質疑黃明志事涉過失。謝薇安表示，雖然感到驚訝，但尊重大馬警方及司法的判斷，只是她仍相信案發時黃明志就在現場，所以希望黃明志能交代清楚整個事發過程。

馬來西亞檢察總長表示，黃明志13日將在「警方擔保下獲釋」。因為調查報告尚未發現任何能將黃明志與謝侑芯死因產生連結的線索，「沒有證據顯示嫌犯涉及致死死者。」而謝侑芯家屬代表律師陳俊達指出，在法律上，如果黃明志沒有被起訴，那對方就會獲釋，「但是，這不代表，這個案件已經在這時候結束了。」

