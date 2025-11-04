黃明志有15年女友！謝薇安見過本尊曝相愛過程 痛批：渣中之渣

黃明志爆有15年女友，謝薇安心寒批「渣中之渣」。（圖／吳松翰攝）

「護理女神」謝侑芯猝逝的案件持續延燒，日前歌手黃明志捲入其中，並隨即發聲明澄清，但遭到謝侑芯經紀人Chris、好友謝薇安反擊，說詞也陸續被馬來西亞警方打臉。3日謝薇安更爆料黃明志有位交往15年的女友，狠批對方：「渣中之王，非你莫屬。」

謝薇安3日在限時動態發文，坦承以前覺得黃明志是位好人，因為合作時會保持距離、守分寸，也介紹交往約15年的女友給其他人認識，還是一名愛狗人士，「所以我畫了一張你們的狗狗的，當作合作拍攝〈哥抽菸〉MV的小心意。難得以為你是演藝圈的一股清流」。

不料，近期新聞爆發後，謝薇安不忍直言：「沒想到你渣起來真的是，哇塞的厲害。王中之王，卻也是鱉中之鱉」，並傷心表示，「我真的心疼那個默默守在你後面的她，也更奉勸各位女孩張大眼睛，拜託遠離這種只會吹牛逼、連哄帶騙的男人」，更怒嗆：「渣中之王，非你莫屬。」

此外，關於黃明志的女友，謝薇安透露對方是化妝師，也會幫忙縫補拍攝的道具，「真的覺得，哇，這個女孩子好賢慧！」而且得知女友陪伴黃明志走過在馬來西亞的各種官司，她起初還感嘆：「這樣一個螢前，一個幕後，兩個雙向奔赴的感情…真的超級美！」

如今，謝薇安心寒坦言，「而現在這一切只不過是偽裝而已…你浪費了一個女子大把青春還有時間…最後還把她推入萬丈深淵……我還曾想破頭不知道要怎麼送你什麼禮物，表達我的敬意！然後畫畫一整天晚上沒睡覺，沒想到自己是笨到極點，偽裝的真好！」

謝薇安曝黃明志有15年女友。（圖／IG@missingvivian）

★未經判決確定，應推定為無罪。

