即時中心／潘柏廷報導

近期佔滿台灣娛樂版面的新聞，除藝人范姜彥豐指控妻子「粿粿」江瑋琳外遇「王子」邱勝翊的風波，另一則便是台灣網紅「護理系女神」謝侑芯在酒店客房浴缸猝死案，而馬來西亞歌手黃明志則涉入命案與毒品。對此，時常在臉書評論時事的補教名師呂捷，今（4）日便在臉書回憶，15年前有一名女同學狀況不好，且明顯就是嗑藥臉，並想起對方那句話「我很懷念在加油站打工的日子，那時候我沒有錢，但有未來」。

呂捷今日在臉書提到，這兩天娛樂新聞大概都是黃明志與謝姓網紅的新聞，從常理判斷應該是嗑藥嗑壞了。

廣告 廣告

話鋒一轉，呂捷便講一個故事，而故事應該有15年；有一次他在高雄的補習班下課後，有一個之前畢業的女同學在櫃台說要找他。「坦白說，當年我同一時間教的補習班超過20家，每年教的學生也超過3000人，但我對這個孩子有印象。她，長的清秀可愛，但成績不佳，曾有男孩子為她爭風吃醋、大打出手，也曾在臉書上跟我討論過……成績不好怎麼辦」。

他表示，忘了對方是他多久以前的學生了，但看起來對方的狀況不好，不僅皮膚暗沉、痘疤清晰可見、一頭褪色且毛躁的金髮、兩眼無神，簡單來說就是嗑藥臉；對此，呂捷便問對方「孩子，怎麼了？」，他不記得對方的名字，看來對方似乎遇到很大的難題，於是他便請對方到旁邊的金礦喝咖啡。

緊接著，兩人在一番寒暄之後，對方便跟呂捷說自己的故事，對方當時就讀高三一間後段班的高職，而在高二那一年跟朋友去唱歌，認識一群新的大哥、大姊；後來常跟這群人豁在一起，在一次唱歌酒酣耳熱的時候接觸毒品，「學生哪來的錢買毒，打工的那點錢也不夠她嗑藥！所以如你所想的，該發生的事情就發生了，她用最原始的本錢換取毒資，直到他們一起被抓」。

同時，呂捷也說明，這件事情有上新聞，高雄某高職全班有30多人吸毒，而對方沒有跟他借錢，對方只是哭著問他「怎麼辦？我的人生怎麼辦？爸媽也放棄我了…全世界都放棄了……」，聽聞這段話的呂捷便問對方：「孩子，要不我幫你跟你爸媽談談？」。

原本雙方約在下個禮拜二晚上，想帶對方回家並和對方父母聊聊，沒想到，呂捷說，當天晚上對方沒出現也沒接電話，而他找對方兩天，直到電話直接轉接語音信箱。「我再也沒有見過她，也沒有她的消息……剛剛我又上網查了一下她的臉書，生日祝福不算的話，時間停留在2010年的3/26」。

最後，呂捷說，他已經超過十年沒有再想起這個孩子，但他記得對方的那句話「我很懷念在加油站打工的日子，那時候我沒有錢，但有未來」。



《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。

原文出處：快新聞／黃明志染毒！呂捷曝15年前女同學嗑藥 想起對方「這1句」

更多民視新聞報導

秀峰橋驚傳女子墜基隆河！1HR飄5公里至下游 送醫不治

台中搭火車逃票被攔竟狠推站務員落軌 男殺人未遂起訴

柬埔寨太子集團栽了 11戶和平大苑、26輛名車遭查扣

