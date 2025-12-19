黃明志染病沒出庭 ！首回應「尿檢陰性」謝侑芯閨密開嗆

大馬歌手黃明志10月捲入台灣網紅謝侑芯猝死風波，昨(18日)案情逆轉，他的代理律師鄭清豐供稱檢方告知「黃明志尿檢報告成陰性」，案件可能大逆轉。對此，昨因染A型流感病毒告假出庭的黃明志，今發文表示：「感謝所有為我說話的人」。

據《中國報》報導，黃明志昨因罹患A型流感向法庭告假，由律師代為出庭。他的尿檢結果從原本驗出4項毒品、呈陽性反應，昨他的律師指出檢察方告知他，黃明志的尿檢其實是陰性反應，吸毒罪名有望全撤除。對此，黃明志今發文說：「近期應該是我人生中的最低谷了... 工作全部沒了，還要被眾人指指點點，家人和同事要遭到異樣的眼光看待... 我也已經很久很久沒出門了..」。

黃明志稱，最近陷入人生、事業低谷，剛好遇到當地的雨季，心情雪上加霜，幸好昨有好消息傳出，「過幾天要上法庭了，希望判決跟昨天聽到的一樣。各位的祝福和關心我都收到了！還有感謝所有為我說話的人！」

而謝侑芯的閨密謝薇安第一時間就留言嗆黃明志：「我認真的想知道..為什麼一開始你進去的時候尿是陽性？現在卻變成陰性？」她昨天更在IG轉發相關報導說：「呵呵呵，真的扯，看吧，就跟我之前說的一樣」，「真相..大家心知肚明」，網友也回應謝薇安說：「要知道馬來西亞是個神奇的國家」、「可以問一下ChatGPT」、「這就是馬來西亞」、「有聽過假陽性這個詞嗎？」。

★《中時新聞網》提醒您：未經審判證明有罪確定前，應推定其為無罪。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

