黃明志案情反轉？律師稱驗尿報告毒品「呈陰性」 謝薇安傻眼：很扯
馬來西亞法院原定審理黃明志吸毒案，但因其感染A型流感缺席出庭而延期。根據中國報報導，黃明志已取得3天病假，案件審理將延至12月22日，而持毒罪審理則排定至2026年1月19日。值得注意的是，黃明志的律師透露檢方已收到驗尿報告，結果呈陰性，顯示其體內無藥物殘留，這可能使吸毒指控無法成立。同時，謝侑芯的好友謝薇安對此消息表示難以接受，並質疑案情發展。
大批媒體記者守候在馬來西亞法院前，等待原定於18日開庭的黃明志吸毒案，但當事人卻未現身。黃明志的律師表示，因為當事人身體不適，無法出席法庭，因此請求法院安排延期審理。
根據中國報報導，黃明志是因感染A型流感而取得3天病假。法庭已裁准延期審理，被控吸毒的案件將延至12月22日開庭，而持有毒品罪的審理則排定到2026年1月19日。雖然黃明志由律師代為出席，但律師也透露了可能導致案情逆轉的重要進展。黃明志委任律師鄭清豐表示，檢方已經收到關鍵的驗尿報告，毒品反應呈現陰性，表示黃明志體內沒有藥物殘留，被指控吸毒的罪名可能因此無法成立。
謝侑芯生前好友謝薇安聽到這個消息後感到難以接受。她質疑道，黃明志一開始被逮捕時不是已被驗出四種毒品反應呈陽性，現在又轉為陰性，她認為這非常荒謬。謝薇安還提到，謝侑芯的遺體已經回到台灣，但作為朋友的她還在等待家屬回覆，至今無法前去探望。
謝薇安透露，當地廠商曾告訴她黃明志想要花錢擺平此事，現在看到這樣的結果，更加讓她感到質疑。目前謝侑芯的屍檢報告仍未出爐，而黃明志在這段期間還發布貼文販售新周邊，也再度發布舊MV炒熱度，案情的真相似乎還有待進一步查明。
