黃明志案翻版? 女疑吸毒過量陳屍汽旅 前男友涉找人滅證

社會中心／李世宸、陳聖翰、趙永博 花蓮報導

花蓮一處汽車旅館驚傳命案，林姓女子疑似吸毒過量送醫宣告不治，在場的是她前男友，他辯稱，女子「早上還有呼吸」，即便警方起出現場毒品咖啡包、海洛因和針頭等證物，他仍撇清責任，甚至還找友人到場滅證，最後警方將2人移送法辦。

方嫌vs. 警方：「我早上起來買早點，看到她還在呼吸。」汽車旅館的房間，出現一名死亡女性，男子說法疑點重重，警方質疑案情並不單純。方嫌vs. 警方：「發現說奇怪，怎叫不醒？後來發現旁邊藥物，我在睡覺，也不曉得，不曉得嗎？」旁邊明明都是毒品，男子卻否認到底，事件發生在17號周一下午，花蓮市區國聯二路某間汽車旅館房間，現場另一名男子看到員警到場，嚇到語無倫次。警方vs.張嫌：「口袋東西自己拿出來！用針筒打還不知是什麼？丟掉？湮滅證據了。」

救護車到場協助送醫，但女子疑吸毒過量，仍回天乏術。（圖／警方提供）畢竟提供毒品致人於死，最少要坐七年牢，還原這起汽旅命案，林姓死者手臂處明顯有針孔、淤血痕跡，警消下午3點40分獲報，將女子送醫，但4點34分仍宣告不治，警方初判她疑似吸毒過量。我早上起來買早點 看到她還在呼吸發現說奇怪怎叫不醒 後來發現旁邊藥物 我在睡覺也不曉得^不曉得嗎？口袋東西自己拿出來 ^用針筒打還不知是什麼 ^丟掉？湮滅證據了現場急救人員：「藥物藥物。」

花蓮分局豐川所長林健鑫。（圖／警方提供）明明凌晨3點多入住時，兩人都好好的，死亡的52歲林女身旁51歲方姓男子，兩人是前男女朋友，儘管男子狡辯對死因不知情，但警方仍懷疑他找來44歲張姓男子，一起滅證，況且現場大量毒品，兩人卻都否認持毒，根本睜眼說瞎話！花蓮分局豐川所長林健鑫：「屋內起獲毒品海洛因，針頭、不明藥錠、毒品咖啡包及殘渣袋等證物，立即將兩男予以逮捕，依涉嫌毒品危害防制條例，移送花蓮地檢署偵辦。」2人涉案情節重大，被上銬送往地檢署，涉嫌毒品命案再狡辯，恐怕也難逃法網恢恢。

