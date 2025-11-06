黃明志極樂私生活太狂！友人鬆口名單「驚見第三性」
娛樂中心／李汶臻報導
馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅「護理系女神」謝侑芯命案，近日有關他的種種往日黑料也接連被掀出。如今，他又被友人爆料私生活複雜，曾揪好友赴泰國體驗「黑暗行程」，就連私下特愛「第三性公關」的神秘消費，以及他與15年正宮女友的真實關係也全被友人出賣。
黃明志（右）涉入「護理系女神」謝侑芯（左）命案。（圖／翻攝自IG＠謝侑芯、黃明志）
謝侑芯在馬來西亞猝死案，已於4日改以謀殺案偵辦。大馬歌手黃明志捲入其中，遭警方列為首要關鍵人物，5日凌晨主動投案並遭當地警方扣留6天，以利進一步偵辦案件。全案至今仍疑點重重，衍生出一連串案外案，進而扯出黃明志的過往黑料。他不僅被控業內風評極差，甚至就連他疑似在台北約「台灣最強女優」娃娃（翁雨澄），一同開房的LINE私密對話也被挖，當中被指是兩人展開親密連結的「極樂209號房」，疑似也暴露了他本人對於泰式風情的喜愛。
網紅推手圤智雨日前爆出黃明志「台北約台最強AV女優」的對話證據。（圖／翻攝自臉書@talk168）
黃明志日前主動坦承在謝侑芯生前，與對方為拍攝影片「共處一夜」。此外，大馬警方也初步研判謝侑芯生前疑似和黃明志發生過性行為。但黃明志其實並非單身，據《三立新聞》報導，他有位穩交15年的正牌女友化妝師Sarah，對方外型清秀，還被形容長相激似有「越南林志玲」之稱的越南女星海倫清桃。
黃明志雖與15年女友已論及婚嫁，但據《鏡週刊》報導，熟悉內情的友人爆料，黃明志私生活繽紛，不僅與各式美女小模、網紅等人一同玩樂，甚至還會多次揪好友到泰國組成「泰國黑團」，甚至要求參與者立下「不准對外透露」的毒誓。至於行程的瘋狂程度，友人僅透露「那趟旅程絕對不是一般觀光客會去的地方」。
黃明志2024年在有「馬來西亞後花園」之稱的Dannok小鎮設立飯店。（圖／翻攝黃明志臉書）
此外，友人還加碼爆料黃明志的特別愛好，是消費泰國當地知名的第三性風俗業者，並無奈表示：「他（黃明志）生活太複雜了，我們普通人真的碰不得」。至於正牌女友是否知情，友人僅透露「她很低調、很神秘，也很照顧黃明志」，不排除對於男友的行為睜一隻眼閉一隻眼。
實際上，黃明志對於泰國的喜愛早見端倪，他曾推出歌曲《泰國情哥》，2024年3月還在馬泰邊境小鎮Dannok（丹諾）開飯店，當時還透過YouTube官方頻道上傳名為「炮兵團必看！泰國暗黑景點。帶你走進泰馬邊境紅燈區。男人的後花園！」的開箱影片，內容還特別介紹位在泰國境內的丹諾小鎮堪稱是「馬來西亞男人的後花園，號稱有「佳麗八千」。
《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110
原文出處：爆約娃娃開房「黃明志極樂名單」竟有第三性！揪團遊泰「瘋到要封口」友人說了
