黃明志槓馬媒！「被開槍照片流出」 怒斥：被逼成鬼

馬來西亞歌手黃明志涉及台灣網紅謝侑芯的爭議才剛引起討論，大馬某些媒體就「秒跟進」，偏偏一律從不利角度切入，像是早已準備好劇本，只等新聞事件曝出便能立刻執行「人格斬首」。馬來西亞的某中文媒體以及網路法官們，已經先把黃明志判死刑了，粉絲看得滿頭問號，質疑這些報導根本是抱著成見、等著出手的舊恨新仇大集合。

知情人士直言，黃明志這次的新歌根本是對某些大馬媒體「正面反擊」。把歌詞攤開來看，一切心境與怒氣都清楚得再明白不過。因為事實擺在眼前：化驗報告尚未出爐、尿液化驗報告還沒有結果、屍檢報告同樣還在等候。

然而在證據還沒浮現之前，馬來西亞部分媒體卻早已急著替他「定罪」，形同把他直接推向「殺人犯」或「吸毒者」的輿論深淵，偏見與惡意鋪天蓋地，甚至有預言：「大馬創作鬼才，真的要被逼成鬼了。」

這不只是報導角度的不同，而是長年累積的個人成見與敵意，在這波爭議中被放大到極致。某些當地媒體選擇忽視尚未確認的事實，以聳動標籤與偏頗敘事引導大眾情緒，才讓「未審先判」的風向越滾越大。

許多台灣粉絲想關心黃明志的處境，台灣媒體在無法取得第一手可靠資料的狀況下，只能引用某些大馬媒體的內容，於是「偏差資訊」被不斷複製、放大，最後才會讓大眾看到一片紛亂、失真、甚至與事實有差距的消息。然而知情人士坦言，那些內容距離事實有一大段差距，只是受限於正在進行的司法調查，細節無法公開。「這些報導的版本，跟真正的事件，根本不是同一件事。」

這次風波帶來的傷害巨大。據了解「黃明志的創作旅程可能已走到盡頭。」未來是否還有新作品，現在沒有任何答案，也許都會在這場風暴後塵歸塵、土歸土。這首歌，有可能就是他生涯最後一首，留下的是音樂人最後的吶喊。

細看歌詞，字字句句都延續了黃明志多年以來對「創作自由」的堅持與倔強。他沒有逃避，也沒有妥協，而是用最熟悉的方式把壓抑許久的真相一次攤開。然而，網路上也出現另一種聲音，認為這首歌「貌似」直指某些大馬媒體長期帶風向、提前定罪的行為，是一次用音樂形式公開反擊的怒吼。



