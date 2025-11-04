黃明志正式遭通緝！上月底開庭細節曝光「被指控2罪」 律師求降交保金

記者趙浩雲／台北報導

台灣網紅謝侑芯上月驚傳猝逝於馬來西亞吉隆坡五星級飯店，案情撲朔迷離，大馬歌手黃明志涉案被捕，因涉毒及命案關係引發關注。如今案情出現重大轉折，吉隆坡總警長拿督法迪爾於4日宣布，案件已升級為「謀殺案」偵辦，警方更進一步對黃明志發布正式通緝令。早在上月24日黃明志就遭起訴，他出庭的細節也曝光。

根據馬媒報導，法庭資料顯示，他於10月24日被依兩項罪名起訴，包括「持有毒品」與「吸食毒品」。對於所有指控，黃明志均予以否認。起訴書內容指出，黃明志當天的尿液檢驗結果顯示，他體內含有安非他命、甲基安非他命（冰毒）、K他命及四氫大麻酚（THC）等四種毒品成分。此外，他還被控在事發當天下午約4點半，在吉隆坡悅榕莊酒店某間房內持有約5.12克疑似搖頭丸的藍色藥丸。

黃明志捲入謝侑芯命案。（圖／資料照、翻攝自IG）

根據《中國報》報導，檢方原先建議以5000令吉（約新台幣3.6萬元）與一位擔保人為條件辦理保釋。但在黃明志律師爭取下，最終法官裁定以兩項罪名各2000令吉（約新台幣1.3萬元），總計4000令吉（約新台幣2.9萬元）保釋外出，並由一名擔保人協助完成手續。

目前這兩項案件皆排定於12月18日再度開庭審理。隨著謀殺罪偵辦方向確立，黃明志未來命運備受矚目。根據馬來西亞刑事法典第302條，若最終罪名成立，最高可處死刑或30至40年有期徒刑，並處至少12下鞭刑。

