黃明志毒品尿檢呈陰性！捲命案「陷人生低谷」：被指指點點

黃明志日前捲入台灣網紅謝侑芯命案。（圖／翻攝自黃明志臉書）





馬來西亞歌手黃明志日前捲入台灣網紅謝侑芯命案，由於當地警方尚未掌握實質涉案證據，目前口頭保釋期延長至明年1月11日，但他仍受到風波影響，演藝工作全面停工，昨（18）日該案件開庭，黃明志委任律師鄭清豐公開尿檢結果為陰性，整起案件出現轉機，對此，黃明志今（19）日也在社群吐露無奈心聲。

黃明志坦言，近期是人生中最低谷的時期，「工作全部沒了，還要被眾人指指點點，家人和同事要遭到異樣的眼光看待... 我也已經很久很久沒出門了... 」更提及年底雨季來臨，看著窗外的大雨，引用自己的歌曲〈大雨〉作為最近的心情寫照。

黃明志透露，「昨天收到法庭傳來好消息，過幾天要上法庭了，希望判決跟昨天聽到的一樣」，並感謝外界的祝福與關心，以及願意為他站出發聲的人。事實上，黃明志先前尿檢驗出4項毒品陽性反應，加上在案發現場被搜出藍色小藥丸，而被指控持毒及吸毒2罪名，整案將於下週一（22 日）再度開庭。



