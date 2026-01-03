黃明志毒案獲釋咬牙復工 吐遭贊助商撤資心酸

黃明志沉寂2月復工。亞洲通文創提供



馬來西亞歌手黃明志去年10月24日捲入台灣網紅「護理女神」謝侑芯命案，遭指控吸食毒品及持有毒品，12月22日大逆轉，檢察官公布他尿檢報告呈陰性，他也獲判無罪當庭釋放，另一個持毒案將於1月19日開庭審理。沉寂2個月的他也宣告復工推出新賀歲單曲〈馬來西亞的新年〉，他坦言該曲早在風波發生前就錄製完成，卻因捲入案件導致所有計畫被迫停擺，原有的贊助商更因擔憂爭議紛紛撤資，所幸又獲得台灣、馬來西亞及新加坡的新贊助商逆風支持，才讓這支製作費驚人的 MV 順利拍攝完成。

雖然新作誕生過程一波三折，但黃明志表示：「這不只是1首年歌，這是1次文化創新的壯舉。」雖然過程艱辛，但他對農曆新年文化傳承的堅持不曾動搖，希望透過這首作品展現大馬獨有的文化厚度。

面對動盪後的復工，黃明志感性表示：「最窩心的是看到老夥伴們依然選擇信任，而不是隨著不實消息『聞雞起舞』。」他強調雖然自己的言論偶爾難以被外界理解，但深信「音樂是可以突破語言和立場的」。

黃明志（左三）〈馬來西亞的新年〉找6大籍貫歌手幫腔。亞洲通文創提供

被問經歷風波後是否會轉走「乖乖牌」路線？黃明志表示每年的生肖歌都是一次藝術嘗試，從兔年的曼波、鼠年的放克到虎年的饒舌，風格從不設限，雖然雞年、蛇年的「惡搞風」深受喜愛，但他堅持不走老路，而是根據每年的靈感賦予歌曲靈魂。

而〈馬來西亞的新年〉集結海南籍的黃明志、客家籍的張少林、潮州籍的黃文升、福州籍的姚乙、廣東籍的劉珺兒、福建籍的小鳳鳳等6大籍貫歌手以各自的方言演唱，再加上華語、英語、馬來語組成一首高達9種語言的新年歌。

試圖將大馬多元文化縮影於音符中的黃明志透露，〈馬來西亞的新年〉的製作難度堪稱「魔王級」，由於曲中包含 9 種語言，即便他已精通5、6種，仍需「三顧茅廬」誠邀各界語言專家協助填詞，堪稱他近年來合作人數最多的新年作品。

珍惜生命，向毒品說不！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

