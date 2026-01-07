黃明志沉寂兩個月召集「復仇者聯盟」 馬年新年歌點閱狂飆

記者林政平報導／黃明志因為捲入網紅謝侑芯的命案，而遭到輿論攻擊，經過長達2個月的沉寂，他終於宣布2026年初復工，推出全新馬年賀歲歌曲《馬來西亞的新年》於 1 月 2 日上架後氣勢如虹，MV 上線短短 30 小時內即在 YouTube 突破 100 萬觀看次數，創下 2026 年大馬賀歲歌曲「最快破百萬」紀錄。

歌曲破天荒集結六大籍貫極具代表性的歌手同台獻聲，包括海南籍的黃明志、客家歌王張少林、潮州代表黃文升、福州歌手姚乙、廣東籍劉珺兒，以及福建籍小鳳鳳。如此陣容不僅跨越語言隔閡，更橫跨老中青三代聽眾，在網絡上掀起強烈的懷舊與文化共鳴討論。有網友形容這次合作是「世紀同框」，更有人笑稱是「大馬樂壇的 Avengers（復仇者聯盟）」。

MV 上線後，留言區湧入大量正面回饋，不少網友表示「第一次在新年歌裡聽到家裡長輩平常講的話」、「這才是真正屬於馬來西亞的新年歌」，也有人直言這首作品「不像在做賀歲市場，反而更像是在為文化留下紀錄」。

