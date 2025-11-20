黃明志沒道歉只喊失業哭窮！雪碧淚嘆「連夢到謝侑芯2次」曝生前遺願

娛樂中心／綜合報導

黃明志涉及台灣網紅「護理系女神」謝侑芯馬來西亞猝逝案，13日下午他獲准口頭保釋方式離開，但並不代表他已洗脫嫌疑。重獲自由的他日前透過社群平台表示，自己工作全數被取消至明年底，就連已完成的農曆新年賀歲曲也因贊助商撤出喊卡，對此，謝侑芯的閨密雪碧對他的言行無法諒解，對媒體坦言：「我看到文章後覺得有點反諷，難以接受。」

雪雪碧坦言自己夢到謝侑芯2次。（圖／翻攝自IG）

謝侑芯的好友雪碧看見黃明志的發文後，在臉書貼文動怒，直言若他只是因為沒工作就沒收入，「你還有條命啊」，語氣十分尖銳。雪碧感嘆謝侑芯如今「是有錢的人沒錢花」，並指出黃明志至少仍能寫歌、接案、找工作。

雪碧日前看見黃明志的貼文後再度動怒，直言若黃明志只是因為沒工作就沒收入，「你還有條命啊」。（圖／翻攝自雪碧FB）

據《中時新聞網》報導，雪碧接受訪問，提到她與謝侑芯生前有許多未完成的夢想，難過地表示：「我們人氣都很高，想要自創品牌、合作拍片及開公司的計畫。」雪碧透露，近期曾連續2次夢到侑芯，每次都見到她不斷哭泣，但不發一語，似乎在表達對未完成夢想的遺憾。雪碧心中仍深感不捨，「妳放心去飛，我會替妳把未完成的夢走下去。」

談及謝侑芯生前獨立且生活條件優渥，年輕又亮眼的她，夢想尚未實現便命喪異鄉，「真的很可惜又遺憾。」然而黃明志至今未對事件公開道歉，僅在社群討論自身工作受影響，引發外界質疑其悔意不足。雪碧則呼籲，對逝者應有基本尊重，也希望生者能正視責任。

