黃明志泰國暗黑行程曝！「特愛第三性」還要友人發毒誓封口

馬來西亞歌手黃明志因涉嫌捲入台灣網紅謝侑芯命案，並涉及持有及使用毒品，於11月5日凌晨赴吉隆坡金馬警區總部主動投案。陪同投案的是他交往15年的化妝師女友Sarah，這位被形容撞臉「越南林志玲」海倫清桃的女子，長期擔任黃明志的造型師，經常陪伴他來台工作。

根據《鏡週刊》報導，黃明志雖然與Sarah感情穩定並已論及婚嫁，但私生活相當複雜。知情友人透露，黃明志經常與各式女性往來，正牌女友對此似乎採取睜一隻眼閉一隻眼的態度。更令人震驚的是，黃明志會定期號召友人前往泰國進行所謂的「暗黑行程」，據悉他的口味多元，特別喜歡到當地第三性風俗業消費。

曾經參與泰國行程的友人在接受求證時，表示已經發下毒誓，不能透露這趟行程的任何細節，這種極度保密的態度，更加深了外界對於黃明志私生活的各種猜測與想像。友人形容，黃明志的生活方式相當複雜，並非一般人能夠接觸或理解的層次。

黃明志與Sarah的感情始於15年前，兩人關係如同靈魂伴侶。黃明志曾在受訪時表示，對於婚姻他們並不特別在意，認為那只是一張紙，但確實朝著結婚的方向前進。為了保護女友隱私，黃明志在社群媒體分享照片時，經常以貼圖遮住Sarah的臉部，這種做法還曾被粉絲調侃。

