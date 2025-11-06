黃明志泰國極樂團曝光！行前還得「發毒誓」 友人直言：口味真的很重

（娛樂中心／綜合報導）馬來西亞創作歌手黃明志近日因「護理女神命案」事件再度成為話題焦點，除案件本身外，他的私生活也隨之被放大檢視。據多家媒體報導，黃明志與一名相戀15年的化妝師女友交往多年，但身邊友人指出，他私下另有多位「玩樂對象」，對象橫跨小模、網紅與泰國第三性風俗業者，生活極為複雜。

圖／黃明志與友人合作在泰國開設飯店《4896 Theater Hotel》。（翻攝 Facebook／4896 Theater Hotel Dannok）

根據《鏡週刊》報導，黃明志時常往返泰國，除工作外，也會邀請親友同行「放鬆行程」。有熟識友人透露，這些旅程多安排於曼谷與芭達雅等地，並非單純觀光，而是專為消費當地知名的第三性風俗業者。黃明志對泰國的喜愛甚至延伸到創作，他曾以此為靈感寫下歌曲〈泰國情哥〉，如今再被回顧，格外耐人尋味。

圖／黃明志的歌曲〈泰國情哥〉能看出對泰國的喜愛。（翻攝 Youtube／Namewee）

熟悉他生活圈的人形容，黃明志性格外放、行事高調，情感世界十分多元。有友人曾受邀加入「泰國團」，但事後被要求對外噤聲，更有人透露「那趟旅程我們都發了毒誓，不能講外面的事」，讓外界對其旅遊內容更添神秘色彩。

身邊人士坦言，黃明志雖與正牌女友感情長久，但對外關係過於熱絡，常讓周遭人感到避之唯恐不及。「他的世界太複雜，不是一般人能介入的」一名多年好友表示，許多人因此選擇與他保持距離。

