黃明志涉台灣女網紅命案 警定調「謀殺」登國際媒體

歌手黃明志捲入台灣網紅命案，引發國際媒體關注。

馬來西亞歌手黃明志捲入網紅謝侑芯命案，引發國際關注。英國廣播公司BBC報導，警方將謝侑芯的「猝死」重新定調為謀殺，將黃明志羈押候審。警方正在等待報告，以確認謝侑芯死因。（戚海倫報導）

備受爭議的馬來西亞饒舌歌手黃明志，因為涉嫌與兩周前、在吉隆坡一家酒店浴缸中發現的台灣網紅死亡事件有關，被還押候審。英國廣播公司BBC報導，42歲的黃明志，是最後一位和31歲的謝侑芯一起被目擊的人。謝侑芯的社群媒體經理對BBC表示，當時她在馬來西亞是為了商討黃明志已經同意執導的一部商業影片。

BBC報導，黃明志先前被控非法使用和持有毒品，已經獲准保釋。如今警方再把謝侑芯的死亡，重新定位為謀殺之後表示，黃明志已經被重新拘留以協助調查。黃明志的律師說，黃明志在週三清晨自首，已經被還押候審六天。

BBC引述馬來西亞媒體報導，10月22日當地中午12時30分，黃明志發現謝侑芯在浴室失去知覺，立即連絡了緊急服務部門，警方當天就逮捕黃明志，因為他們在飯店發現九顆疑似搖頭丸的藍色藥丸。警方說，儘管黃明志否認自己吸毒，但毒品檢測結果顯示他體內含有多種違禁物質。過去幾天黃明志堅稱自己無罪，指責當地媒體報導捕風捉影。BBC報導提到，黃明志以諷刺和粗俗歌詞著稱，用國語演唱，在台灣和中國大陸都非常受歡迎。吉隆坡警方表示，正在等待驗屍和毒理學報告，以確定謝侑芯的死因。

