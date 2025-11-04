黃明志涉台灣網紅命案 遭大馬警方列通緝名單 經紀人：目前聯絡不上
台灣一名網紅日前在馬來西亞過世，馬來西亞歌手黃明志遭指控當時與網紅同房並持有毒品，後續黃明志否認有罪並保釋。馬來西亞《中國報》今天報導，馬國警方追緝黃明志超過6小時仍未逮捕到案，已將黃明志列入警隊通緝名單。黃明志的經紀人晚間在Instagram發文表示，目前聯絡不上黃明志，與家屬一樣等待調查結果。
這起事件在馬來西亞引起廣泛討論，主流媒體相繼報導。馬來西亞《馬來郵報》（Malay Mail）、《星洲日報》今天報導，吉隆坡總警長法迪馬蘇士（Fadil Marsus）聲明指出，警方決定將這起案件援引刑事法典第302條（謀殺）條文，展開相關調查。
《中國報》下午報導，馬國警方追緝黃明志超過6小時，仍未逮捕到案，已將黃明志列入警隊通緝名單，展開全國追捕行動。《星報》（The Star）報導指出，法迪馬蘇士表示，他認為黃明志已經知道正在進行的調查，「目前找不到他，我們認為他正逃匿中」。
馬國警方10月22日接獲報案，指一名台灣女性在飯店房內失去意識，黃明志也在場，並被警方搜出身上有疑似毒品的藥丸而遭逮捕。針對持有和濫用毒品的指控，他否認有罪，並繳交保釋金後獲准保釋外出。
黃明志的經紀人今天晚間在社群平台Instagram發文表示，想在社群平台統一回覆，目前聯絡不上黃明志，但現在很多爆料來源無從考察真假，「但我相信黃明志先生的判斷力，會自行前往警局協助調查。」
黃明志的經紀人表示，不希望講太多話賺流量，這件事也不是小打小鬧，他的立場是跟家屬一樣等待調查結果，希望釐清當事人的狀況，「我說什麼都不會對本事件，有任何幫助，我沒有看法，沒有想法。我不是網路法官！」
黃明志2日在臉書發文否認指控，他當時表示，此消息是捕風捉影，他沒有吸毒，也沒有攜帶毒品，「頂多最近喝酒比較多，相信的就相信，不相信的就不相信，反正等警方的報告出來就水落石出了，應該還需要2、3個月」。
